Roket hızıyla... Barcelona yıldızının değeri 9 ayda ikiye katlandı!

İspanyol basında yer alan bir habere göre, Barcelona'nın genç oyuncusu Fermin Lopez, teknik performansında büyük bir patlama yaşadı ve bu durum, bu sezon boyunca piyasa değerinin önemli ölçüde artmasına neden oldu.

Madridli "Marca" gazetesi Perşembe günü, López'in bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda oynadığı 39 maçta 28 gole katkıda bulunduğunu (12 gol attı, 16 asist yaptı) ve bunların 27'sinde ilk 11'de başladığını vurguladı.

Lopez, hem oynadığı dakika sayısı hem de sahadaki etkisi açısından önceki sezonlardaki rakamlarını açık bir farkla aştı.

Fermin Lopez'in piyasa değeri de inanılmaz bir sıçrama kaydetti. Geçen Haziran ayında 50 milyon avro olan değeri, Ekim ayında 60 milyona yükseldi ve Aralık ayında 70 milyona ulaşarak Mart ayında 100 milyon avroya ulaştı.

Bu rakamla İspanyol milli oyuncu, Lamin Yamal, Kylian Mbappé, Pedri, Vinícius Júnior, Jude Bellingham ve Federico Valverde gibi Real Madrid ve Barcelona'nın yıldızlarının ardından La Liga'nın en pahalı oyuncuları arasında yer alıyor.