Rogerio Thuram, Konyaspor'da!

İttifak Holding Konyaspor, PAS Lamia takımından Rogerio Thuram'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

İttifak Holding , Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia forması giyen 28 yaşındaki santrfor Rogerio Thuram'ı transfer etti.

Yeşil beyazlı ekip 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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2019-20 sezonu öncesi Atlético Monte Azul takımından PAS Lamia'ya transfer olan Thuram, ligde 15 karşılaşmada forma giyip 6 kez fileleri havalandırdı.

Thuram, imza töreninde şu sözleri dile getirdi: “Konyaspor’dan teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım."

Thuram'ın Konyaspor'da 99 numaralı formayı giyeceği belirtildi.