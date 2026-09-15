Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, sahalara dönüş için yeni bir adım daha atmaya yaklaşırken kulübün sağlık ekibi, oyuncunun hizmetlerine yeniden kavuşmakta acele etmemeyi tercih ediyor ve rehabilitasyon programını sürdürüp önümüzdeki ocak ayına kadar beklemesini öneriyor.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre doktorlar Rodrygo'ya önümüzdeki dönemde iyileşme sürecine devam etmesini tavsiye ediyor; takım antrenmanlarına dönüşünün ise kış arasının sona ermesinin ardından ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun amacı, resmi maç ortamına dönmeden önce fiziksel hazırlığını tam olarak yeniden kazanması için yeterli zamanı ona tanımak.

Sağlık ekibinin tavsiyelerine rağmen Rodrygo, sahalara beklenenden önce dönmeyi umuyor; zira Brezilyalı oyuncu, sakatlık süresini kısaltmayı ve Real Madrid ile en kısa sürede boy göstermeyi hedefliyor.

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"AS", Rodrygo'nun fiziksel ve tıbbi durumunun izin vermesi hâlinde 16 Aralık'taki Kral Kupası karşılaşmasında birkaç dakika süre almayı hayal ettiğini belirtti; ancak bu senaryo, önümüzdeki haftalarda iyileşme sürecinin gelişimine bağlı kalıyor.

Buna karşılık Rodrygo'nun tam anlamıyla dönüşü, önümüzdeki şubat ayının başında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan İspanya Süper Kupası'na daha yakın görünüyor. Real Madrid, bu turnuvada Brezilyalı forvetinin fiziksel formunu tamamen geri kazanmış ve doğal bir şekilde forma giymeye hazır olmasını umuyor.

İspanya'nın başkentinde ise oyuncunun durumundaki belirgin iyileşmeye ve rehabilitasyon programındaki kademeli ilerlemesine rağmen kulübün tutumuna hâlâ temkinlilik hâkim.

Real Madrid, Rodrygo'nun hazırlığı tamamlanmadan dönüşünü riske atmamayı tercih ediyor; çünkü asıl hedef, oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesini güvence altına almak ve sahalara dönüşünü daha uzun bir süre erteleyebilecek yeni bir sakatlık nüksünü önlemek.

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