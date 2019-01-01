Rodrygo: Beni Ronaldo ile kıyaslamayın

Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta rakip fileleri havalandıran Rodrygo, Brezilyalı Ronaldo ile karşılaştırılmasının doğru olmadığını söyledi.

'in 45 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Brezilyalı Rodrygo Goes, İspanya kariyerine oldukça hızlı başladı.

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Genç yıldız takımının Osasuna ile oynadığı karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna girdi ve 2-0'lık galibiyete bir gol ile katkıda bulundu.

İlk maçında oyuna girdikten 93 saniye sonra fileleri havalandıran genç yıldız, Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun ardından kulüp tarihinde ilk golünü en hızlı kaydeden ikinci futbolcu oldu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rodrygo; "Ronaldo ile kıyaslanmak istemiyorum. Çünkü o hem ülkemin hem de futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri." ifadelerini kullandı.

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18 yaşındaki futbolcu takımını 2-0 öne geçiren golü kaydettiği anda yaşadığı duyguları tarif etmekte zorlandığını söylerken Real Madrid'e katıldığından beri bunun hayalini kurduğunu söyledi.

Genç yıldız, Teknik Direktör Zinedine Zidane hakkında ise şunları dile getirdi:

"Zidane yaptığı işi iyi biliyor. Benimle sürekli konuştu ve çalışmaya devam etmemi söyledi. Bize daima güven ve sakinlik aşılıyor. Bence bu sebeple işler yolunda gitti."