Rodrygo, Arbeloa'nın boynunu kurtardı

Fulham, İspanyol teknik direktörü Arbeloa yönetiminde olumlu sonuçlarına devam etti. İngiltere Premier Lig mücadeleleri kapsamında "Craven Cottage" stadında karşı karşıya geldiği Newcastle United ile 1-1 berabere kalan ekip, değerli bir puan toplayarak düşme bölgesinin 3 puan uzağına çıktı.

Bu beraberlikle Fulham, ligdeki son 4 maçta iki galibiyet ve iki beraberlikle yenilgisiz serisini sürdürdü. Bu, Arbeloa'nın maruz kaldığı baskılara verdiği net bir yanıt oldu; öyle ki bu baskılar, maçın onun takımdaki geleceği için adeta son uyarı olarak görülmesi noktasına kadar varmıştı.

İlk yarıda nispi üstünlük Newcastle'daydı; ekip kalede daha tehlikeli görünürken, Fulham hücum oyununu dayatmakta zorlandı.

Çek file bekçisi Hornicek, Oscar Bobb'un girişimini kurtararak parladı; Leno ise kalesini Harvey Barnes'ın şutundan korudu. Ayrıca Dan Burn'ün kaydettiği Newcastle golü, atağın başında Wissa'nın yaptığı faul nedeniyle iptal edildi.

Newcastle'ın üstünlüğü ikinci yarıda da sürdü ve Jacob Murphy, Fulham oyuncularının top kontrolündeki bir hatasını değerlendirerek skoru açmayı başardı; topu ilerletip ceza sahası dışından çektiği sert şutla meşin yuvarlağı Leno'nun kalesinin üst köşesine gönderdi.

Ancak Fulham pes etmeyi reddetti ve yalnızca 3 dakika sonra beraberliği yakalamayı başardı. Brezilyalı Rodrigo Muniz, ceza sahası içindeki bir dönen topu takip ederek Alex Iwobi ve Palacios'un hareketlerinden yararlanıp ustaca bir dokunuşla topu filelere gönderdi.

Sessegnon, ceza sahası dışından çektiği muhteşem bir şutla Fulham'a galibiyet golünü armağan etmeye ramak kala, Hornicek parladı ve girişimi önleyerek bitiş düdüğüne kadar beraberlik sonucunu korudu.

Bu sonuçla Fulham, olumlu sonuç serisini iki galibiyet ve iki beraberlikle art arda dört maçlık yenilgisiz bir seriye çıkararak düşme bölgesinin üç puan uzağına yükseldi; Newcastle ise daha tehlikeli taraf olduğu bir mücadeleden bir puanla ayrıldı.