Rodrigo De Paul, Lionel Messi ile dalga geçti: "Bir şey mi kaçırdın?"

Rodrigo De Paul, Lionel Messi ile Arjantin antrenmanında bir araya geldi ve Inter Miami'nin yıldızıyla şakalaştı.

Messi, Arjantin Milli Takımı'na katıldı

İki Dünya Kupası eleme maçı için hazırlanıyorlar

Takım arkadaşı De Paul, Messi ile dalga geçti

NE OLDU? Lionel Messi, Inter Miami'den ayrılıp Arjantin ile milli göreve çıktı. 2022 Dünya Kupası'nın sahibi olan Arjantin ile antrenmanda bir hayli keyifli görünüyordu. Yakın arkadaşı Rodrigo De Paul sosyal medya hesabından Dünya Kupası'nı kucakladığı ve Lionel Messi'nin bir köşeden ona baktığı bir poz paylaştı. De Paul bu paylaşıma, "Bugün birlikte antrenman yapıyoruz! Ne oldu Lionel, bir şeyi mi kaçırdın?" yazarak Messi ile dalga geçti.

BÜYÜK RESİM: Takım arkadaşları ve Lionel Messi, Arjantin'in son Dünya Kupası şampiyonu ünvanını korumaya çalışacak. Arjantin kaptanı Lionel Messi turnuvanın elemelerinde yer alsa da bir sonraki turnuvada 39 yaşında olacak ve 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı henüz belli değil.

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SIRADA NE VAR? Arjantin, Dünya Kupası elemeleri kapsamında 13 Ekim'de Paraguay ile 18 Ekim'de de Peru ile karşı karşıya gelecek.