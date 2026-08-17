Real Madrid, bu sezon kendisini bekleyen karanlık bir senaryoya dair bir uyarı aldı. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa Milli Takımı'nın başına gelenlere atıfta bulunularak, yenilmez bir hücum dörtlüsüyle dünyayı fethedecekmiş gibi görünen ekibin, İspanya duvarına çarparak ne olduğunu anlayamadan devrilmesine dikkat çekildi.

"Carrusel" üzerinden yayınlanan "El Sanedrín" programında konuşan analist Marcos López, Rodri liderliğindeki Luis de la Fuente'nin takımının Fransız rakibini ezip geçtiği o maçın hafızalarda kalacağını, çünkü bir futbol gerçeğini ortaya koyduğunu söyledi: Ürkütücü bir hücum tek başına, hakimiyet kuran bir orta saha karşısında yeterli değil.

López, yaklaşan El Clásico'nun manzarasının tam olarak o karşılaşmaya benzediği görüşünde. Zira Barcelona, Rodri'nin yaklaşan dönüşüyle lig şampiyonunun kadrosunu güçlendirecek en iyi orta sahaya sahip; Real Madrid ise Mbappe, Vinicius, Bellingham ve Diomande'nin varlığıyla ezici bir hücum cephaneliğine sahip, ancak son iki sezon kupasız geçen dönemde eksik kalan o belirleyici unsurdan yoksun: Maçın ritmini kontrol eden orta saha oyuncusu.

Şu soruyu ekledi: "Hepimiz Real Madrid'in ezici hücumundan bahsediyoruz, ama bu, Dünya Kupası'ndaki Fransa'nın hücumundan daha mı iyi? Dört harika hücumcuya sahip takımların, yalnızca defansta değil, orta sahada da sağlam bir yapıya ihtiyacı var ve Real Madrid'in şu anda sahip olmadığı şey de bu."

"As" gazetesinin genel yayın yönetmeni yardımcısı Tomás Roncero ise, böylesine iddialı bir spor projesini tek bir maçla sınırlamanın hata olacağını belirterek benzetmenin dozunu düşürmeye çalıştı. Ancak İspanya-Fransa maçının, bir orta sahanın dört büyük hücumcuya nasıl üstün gelebileceğini gösterdiğini kabul etti ve aynı zamanda Mourinho'nun bu yıl "Avrupa'nın en büyük cephaneliğine" sahip olduğu konusunda uyardı.

Analist Bruno Alemany ise tabloyu Madrid'deki planlamaya yönelik doğrudan bir eleştiriyle tamamladı: "Anlamadığım bir şey var; kendi mevkisindeki dünyanın en iyi oyuncusuyla anlaşmaya çalışıyorsun, o reddedince ne bir alternatifle anlaşıyorsun ne de bir B planın oluyor. Spor planlaması açısından bu mantıklı değil." Bu sözlerle, Real'in Rodri'yi ya da onun niteliklerine sahip bir oyuncuyu kadrosuna katmadaki başarısızlığına işaret etti; bu ise Barcelona'ya yerel hakimiyet mücadelesinde belirleyici bir üstünlük sağlayabilecek bir adım.