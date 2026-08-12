Real Madrid, Manchester City'nin yıldızı Rodri'yi kadrosuna katma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından transfer piyasasında yeni bir hedefe yöneldi. Rodri bu sezon Barcelona'ya transfer olmayı tercih etmişti.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun bir orta saha oyuncusu transfer edilmesi talebi, kulüp başkanı Florentino Perez'i tanıdık bir isim olan Arsenal'in yıldızı Martin Zubimendi'yi düşünmeye itti; bu bilgi "Sport" gazetesine dayanıyor.

Birçok İngiliz basın raporu, Arsenal'in Brezilyalı Bruno Guimaraes ile anlaşmasının Zubimendi'nin yeni sezonda Londra ekibinde forma giyme şansını azaltabileceğine dikkat çekti; bu nedenle kulüp, oyuncunun ayrılığını göz ardı etmiyor.

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Mikel Arteta'nın planlarındaki önemine rağmen ve Londra ekibiyle Premier Lig'deki tüm maçlarda forma giymiş olmasına karşın, kulüp oyuncunun az süre alması sonucu piyasa değerinin düşmesini istemiyor.

Gerçekten de İspanyol oyuncu, sezonun sonlarına doğru öne çıkan rolünü çoktan kaybetmişti; öyle ki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de yer almadı.

Bunun yanı sıra Arsenal, sol kanat gibi hayati mevkilerde kadroyu güçlendirmeye devam edebilmek için gereken mali esnekliği sağlamak amacıyla bazı oyuncuları satmaya ihtiyaç duyuyor.

İşte tam bu noktada Real Madrid'in ismi öne çıkıyor; zira Kraliyet kulübü, geçtiğimiz yaz Basklı orta saha oyuncusuna ilgi göstermişti. Oyuncu daha sonra yaklaşık 60 milyon euro karşılığında Real Sociedad'dan Arsenal'e transfer olmuştu.

Zubimendi, özellikle top hakimiyeti aşamasında Kraliyet ekibinin hedeflerinin çıtasını gözle görülür şekilde yükseltiyor. Bunun yanı sıra Florentino Perez, kaçırdığı Rodri transferini telafi etmeyi başarabilir; zira Rodri, Real yerine Barcelona'ya transfer olmayı tercih etmişti.

Bununla birlikte, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun katılımı, Arsenal ile bir anlaşmaya varılmasına ve Merengue oyuncularından birinin ayrılmasına bağlı; çünkü A takım kadrosundaki tüm koltuklar şu anda dolu durumda.