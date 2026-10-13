Real Madrid engelledi

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Bir basın raporu, Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in önümüzdeki dönemde Barcelona'ya transfer olma yolunda önemli bir adım attığını ortaya koydu.

Atletico Madrid forveti Julian Alvarez (26 yaşında), kısa süre önce menajeri Fernando Hidalgo ile mesleki ilişkisini sona erdirme kararı aldı ve yerine geçmek için birçok teklif aldı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, değişim hızla ilerliyor: Barcelona oyuncusu Rodri'nin menajeri Pablo Barquero, profesyonel kariyerinde kendisiyle çalışması için Alvarez ve ailesini en çok ikna eden isim durumunda ve anlaşmanın yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.

Olası seçenekler olarak gündeme gelen isimler arasında, eski futbolcu Javier Pastore, yakın arkadaşı Enzo Fernandez'in menajeri ve hatta daha önce Arjantinli forveti müvekkilleri listesine katma olasılığını değerlendiren Jorge Mendes de vardı.

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Bununla birlikte, Julian'ın kendisiyle iyi bir ilişkisi bulunan Barquero'yu seçtiği görülüyor.

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Bu iyi ilişki, Manchester City'de birlikte çalıştıkları döneme dayanıyor; orada Rodri ile tanışmış, birbirlerine yakınlaşmayı ve birbirlerini tanımayı başarmışlardı.

Julian, Barquero'ya büyük bir güven duyuyor ve onu tecrübeli, sınanmış, aynı zamanda daha ketum bir menajer olarak görüyor.

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Real Madrid'in görüşmelerine rağmen Rodri'nin bu yaz Barcelona'ya transferini ayarlayan kişi Barquero'ydu ve bu durum Arjantinli oyuncuyu Katalan kulübüne daha da yaklaştıran bir adım.

Nitekim Barcelona, Julian Alvarez'in en çok tercih ettiği adres ve oyuncu geçen yaz, Katalan takımının adını açıkça anmamış olsa da, bu hayalini gerçekleştirmek için Atletico Madrid'den ayrılma isteğini gizlemedi.

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Forvetin menajerini değiştirme kararı, mesleki açıdan son derece zor geçen, görüşmelerle ve Barcelona'ya transfer için başarısız bir girişimle dolu bir yazın ardından geldi.

O transfer gerçekleşmedi ve bu durum oyuncuyu mesleki ve kişisel olarak büyük ölçüde olumsuz etkiledi. O dönemin yönetiliş biçiminin, "Örümcek"i Hidalgo'dan ayrılmaya ve geleceğini yönetmek için yeni bir yol aramaya iten etkenlerden biri olduğu düşünülüyor.