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Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

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Rodri, Real Madrid forması giymenin hayalini kuruyor: Peki Barcelona'yı reddeder mi?

Transfers
Real Madrid
Barcelona
Rodri
İspanya

İspanyol kaptan nereye?

Manchester City'nin orta saha yıldızı Rodri, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesinin 2027 yazında sona ermesiyle birlikte bu yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi.

Manchester City oyuncusunu elinde tutmak isterken, İspanya Milli Takımı'nın kaptanı ve 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuyla en fazla ilgilenen kulüp Real Madrid olarak görülüyor; ancak başka kulüplerin rekabetiyle de karşı karşıya.

Bazı basın haberlerinde, Paris Saint-Germain'in Rodri'yi kadrosuna katmak isteyen kulüplerden biri olarak öne çıktığı belirtilirken, Katalonya radyosuna göre Barcelona da oyuncuyu Blaugrana'ya transfer etmek için görüşmelere girmeye çalışıyor.

Katalan medyası, Barcelona'nın Hollandalı Frenkie de Jong'un sakatlığından bağımsız olarak orta sahasını güçlendirmek istediğini açıkladı.

Katalan kulübü Rodri'nin niteliklerine hayran ve oyuncu hakkında araştırma yaptı. Radyo, Foot Mercato ağının aktardığına göre daha sonraki bir yayında, oyuncunun Real Madrid forması giymeyi hayal ettiğini, ancak fırsat doğması hâlinde Barcelona'nın teklifini de mutlaka reddetmeyeceğini belirtti.

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