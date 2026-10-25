Barcelonalı orta saha oyuncusu Rodri, mevcut formu ya da içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun, Real Madrid'in güçlü bir rakip olmaya devam ettiği görüşünde. Rodri, Barça'nın büyük maçlarda galibiyet almak istiyorsa mümkün olan en iyi performansı ortaya koyması gerektiğinin altını çizdi.

Real Madrid, La Liga'nın onuncu haftası kapsamında bu akşam pazar günü Spotify Camp Nou'da Barça'nın konuğu olacak.

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Real Madrid'in mevcut formuyla rakiplerini kandırıp kendini olduğundan daha zayıf gösterip gösteremeyeceğine ilişkin olarak Rodri, "ESPN" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bizi kandırmıyorlar, en azından beni kandırmıyorlar."

Sözlerine şöyle devam etti: "Real Madrid'in oyuncularını uzun yıllardır çok iyi tanıyorum, onlara karşı birçok eleme maçı oynadım ve en belirgin güçlü yanlarından birinin, rakiplerine o kadar iyi bir seviyede olmadıklarını düşündürtme becerileri olduğunu anladım."

Eski Manchester City yıldızı şunları ekledi: "Real Madrid, içinden geçtiği form ya da içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun her zaman son derece güçlü bir rakiptir. Bize gelince, ki bu benim de takım arkadaşlarıma aktarmaya çalıştığım şey, onları yenmek istiyorsak en iyi seviyemizi ortaya koymamız gerekiyor."

Barcelona'ya ne katmayı hedeflediğine ilişkin olarak ise Rodri şu yanıtı verdi: "Bu takıma sunabileceğim en önemli şeyin, üstlendiğim liderlik rolünün yanı sıra tecrübem olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında takım arkadaşlarımı organize etmeye yardımcı olmak ve onlara pozitif bir zihniyet aşılamak. Belki de moral verebilir, maçlar sırasında yaşayabileceğimiz zor anlarda onlara yardımcı olabilirim."

Şöyle devam etti: "Futbol açısından ise, buradaki seviyenin son derece yüksek olduğu ve özellikle orta sahada tüm oyuncuların çok büyük bir kaliteye sahip olduğu açık. Barcelona'ya katkı sağlamak için geldiğim ortada ve teknik açıdan da takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi düşünüyorum."



