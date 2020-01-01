Rodri, Premier Lig rekoru kırdı
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Manchester City, West Ham United'ı 2-0'la geçerken gollerden birini atan Rodri orta sahadaki dominant performansıyla dikkat çekti.
Pep Guardiola'nın ekibinin David Moyes'un takımını fazla zorlanmadan geçmesinde Rodri'nin payı büyüktü.
188 pas denemesinde 178 isabet sağlayan Rodri, Premier Lig'de detaylı istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2003-04 sezonundan bu yana bir maçta en çok pas denemesi yapan ve en çok isabetli pas atan futbolcu oldu.
23 yaşındaki futbolcu, ayrıca, tek başına West Ham'ın toplam isabetli pas sayısını (169) geride bıraktı.
Manchester City, Premier Lig'de 26 hafta geride kalırken lider Liverpool'un 22 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.