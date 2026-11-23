Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımın LaLiga'daki iki maçı öncesinde orta saha yıldızı Rodri'nin durumuyla ilgili sevindirici haberler aldı. Oyuncu, son sakatlığının ardından tedavi sürecinde son derece olumlu bir gelişme gösterdi.

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Flick, geçen hafta birçok oyuncusunun durumuyla ilgili karışık haberler almıştı. Andreas Christensen'in Deportivo maçında dinlendirilmesinin ve Villarreal ile Azerbaycan ekibi Sabah karşısında oynatılmamasının daha doğru olacağını öğrenen Flick, şimdi ise 30 yaşındaki Rodri hakkında olumlu geri dönüşler aldı.

Barcelona teknik direktörü, Rodri'nin önümüzdeki pazar günü Riazor'da oynanacak Deportivo La Coruña maçına hazır olmasını ve böylece Atlético Madrid ile yapılacak zorlu karşılaşma öncesinde formunu yeniden kazanmaya başlamasını umuyor.

Rodri, takımının Aston Villa ile oynadığı maçta sağ diz tendonlarında hafif bir sakatlık yaşamıştı. O dönem yaklaşık dört hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak durumu başlangıçta öngörülenden daha hızlı iyileşti.

İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo", Blaugrana'nın sağlık ekibinden bir kaynağa dayanarak oyuncunun tedavi programına mükemmel yanıt verdiğini ve herhangi bir komplikasyon yaşamadan fiziksel ritmini kademeli olarak yeniden kazanmaya başladığını aktardı. Bu gelişme, teknik ekibi Rodri'ye Deportivo karşısında bir miktar süre vermeyi düşünmeye teşvik etti.

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Aynı kaynak, Rodri'nin ligin 14. haftasındaki maçta forma giymesinin eski Manchester City oyuncusu için ideal bir hazırlık olacağını ekledi. Bu hazırlık, oyuncunun 2 Aralık Çarşamba günü Camp Nou'da Atlético Madrid'e karşı oynanacak kritik maçta ilk 11'de yer almasının önünü açacak.

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Atlético Madrid maçı LaLiga'nın 23. haftasında oynanacaktı ancak şubat ayında Türkiye'de düzenlenecek İspanya Süper Kupası maçıyla çakışması nedeniyle gelecek haftaya çekilecek. Bu da Rodri'nin tam olarak hazır olmasını Flick için son derece önemli kılıyor.

Yıl sonuna kadar kalan yoğun fikstür düşünüldüğünde, Rodri'nin kadroda yer alması Hansi Flick için büyük bir avantaj. Oyuncu, saha içinde ve dışında hem teknik direktörü hem de takım arkadaşları için kilit bir isim olarak görülüyor.

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Bu durum dün Villarreal karşısında açıkça görüldü. Rodri, oyunun durduğu anlardan birinde Eric García'yı kenar çizgisine çağırarak taktik tavsiyelerde bulundu. Bu sahne, sakatlığı nedeniyle sahadan uzak olmasına rağmen liderlik rolünü bir kez daha teyit etti.

Rodri şu ana kadar Barcelona'nın bu sezon oynadığı 17 maçın 14'ünde forma giydi. Ligin açılış maçında Elche'ye karşı oynamayan Rodri, sakatlığı nedeniyle son iki maçta da Atlético Madrid ve Villarreal karşısında yer alamadı.

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"Mundo" ayrıca teknik ekibe yakın bir kaynağa dayanarak Flick'in, Rodri'yi takımı yeniden Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gereken seviyeye taşıyabilecek bir oyuncu olarak gördüğünü aktardı. Bu, takımın bu sezonki ana hedefi. Bu nedenle Rodri'nin dönüşü büyük bir moral ve teknik destek anlamına geliyor.

Teknik ekip, Rodri'nin Deportivo karşısında forma giyip giymeyeceğine dair nihai kararı vermek için önümüzdeki antrenmanları bekliyor. Oyuncuyla ilgili risk alınmaması ve LaLiga'daki zirve yarışında belirleyici rol oynayabilecek Atlético Madrid karşılaşması geldiğinde mümkün olan en iyi durumda olması hedefleniyor.