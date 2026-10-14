Rodri'nin iç çekişlerini sahiplendikten sonra: Pedri, Türkiye'nin kalbinde sözünü tuttu

Pedri'nin sezon başında söyledikleri, yeni bir takım arkadaşına yapılmış bir iltifat ya da Barcelona'nın önümüzdeki dönemdeki görüntüsüne dair geçici bir öngörü değildi; sahada gerçeğe dönüşmek için doğru anı bekleyen bir söz gibiydi. Tam da İstanbul'un kalbinde, İspanyol yıldız, kendisini Rodri ile birleştiren şeyin orta sahada pas alışverişinden çok daha fazlası olduğuna dair yeni bir kanıt sundu.

İspanyol"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre hikâye, Rodri Hernandez'in Barcelona'ya katılmasının ardından gelen döneme uzanıyor. 2023 Ballon d'Or ödülünün sahibi orta saha oyuncusunun adı, daha önce Real Madrid'e transfer olma olasılığıyla anılıyordu.

Dünya Kupası sırasında, İspanya Milli Takımı içinde Rodri ile Pedri arasındaki uyumun boyutuna dair sorular gündeme gelmişti. Ancak Rodri'nin Barcelona'ya transferi, ikiliye kulüp düzeyinde de ortaklıklarını geliştirme fırsatı verdi.

Sezonun başında Pedri bu fikre dair heyecanını gizlemedi ve ikisinin aynı orta sahada bir araya geldiğinde neler sunabileceğine atıfla şöyle konuştu: "Bu bir şov olacak."

Maçlar geçtikçe bu sözler gerçek anlamını kazanmaya başladı ve İstanbul'da Galatasaray karşısında alınan zafer bunun en son kanıtı oldu.

İspanyol gazete, Barcelona'nın on maçta onuncu galibiyetini elde ettiği karşılaşmada Pedri'nin öne çıkan performansına dikkat çekti ve istatistiklerin, oyuncunun Rodri ile ortaklık konusundaki öngörülerini doğruladığını değerlendirdi.

Pedri 69 isabetli pas tamamladı; Rodri ise 113 pasla ondan üstün durumda yer aldı ve bu, karşılaşmada görev yapan tüm oyuncular arasındaki en yüksek sayı oldu.

Bu rakamlar, rapordaki verilere göre Barcelona'nın yüzde 65 topla oynama oranıyla topa hâkim olduğu ve pas isabet oranının yüzde 92'ye ulaştığı bir maçta geldi.

Pedri'nin etkisi topu dolaştırmakla sınırlı kalmadı; arkasında orta sahayı güvence altına alan ve kendisine hareket ile ileri çıkmak için daha fazla alan tanıyan Rodri'nin varlığından da faydalanarak iki tehlikeli gol fırsatının hazırlanmasına katkı sağladı.

Öte yandan Rodri yedi kez topu geri kazanarak oyunun tempasını ayarlama ve takımı koruma rolünü yansıttı. Topla toplam müdahale sayısı ise 122'ye ulaştı ve bu, maçtaki oyuncular arasındaki en yüksek rakam oldu.

Rodri, Pedri'ye hayran kaldı: Beğeni karşılıklı

Galatasaray maçı, Rodri'nin takım arkadaşının yeteneklerine hayranlığını gösterdiği ilk kez değildi.

"Mundo Deportivo"ya göre Barcelona'nın geçen hafta sonu Getafe ile yaptığı karşılaşmada dikkat çeken bir an yaşandı. Rodri, Pedri'nin çalımlarından birine hayranlığını belli ederek yedek kulübesinden "Ne oyuncu!" diye söylendi.

Bu sözler, dünya futbolunda büyük bir yere sahip bir takım arkadaşının dahi Pedri'ye duyduğu takdirin boyutunu özetlediği gibi, ikilinin birlikte ortaya koyabileceği potansiyeli de yansıtıyor.

Pedri, topla 84 müdahalesinin 69'unu pasa dönüştürdükten sonra 74. dakikada oyundan çıkmasına rağmen, gerek tempoyu kontrol etmede gerek zor dönemlerde takıma sükûnet kazandırmada Barcelona'nın oyununda imzası netti.

Sözden gerçeğe: Barcelona olağanüstü bir ikili kazanıyor

Rodri ile Pedri arasındaki uyum artık yalnızca teorik bir öngörü değil; maçlar, ikilinin birbirini tamamlama becerisine dair somut kanıtlar sunmaya başladı.

Rodri takıma denge, topu geri kazanma ve arkadan oyun kurma düzeni sağlarken, Pedri oyun kurmak ve hatlar arasında hareket etmek için daha fazla özgürlüğe sahip oluyor.

"Mundo Deportivo" bu durumu büyük bir beğeni taşıyan şu ifadeyle özetledi: "Ne ikili!"

Böylece Pedri, bu ortaklığın futbol anlamında bir şov olacağı öngörüsüyle taraftarların heyecanını kabarttıktan ve bizzat Rodri'den hayranlık sesleri kopardıktan sonra, Türkiye'nin en zor sahalarından birinde sözünü tutmaya başlamış görünüyor. Böylece takımın bu sezondaki en önemli silahlarından biri olabilecek bir ikilinin kapısını aralıyor.