Manchester City ve İspanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Rodri, eski kulübüne yöneltilen mali usulsüzlük iddialarıyla ilgili davada kulübünün masumiyetine olan inancını sürdürdüğünü teyit etti. Rodri, takımın son yıllarda elde ettiği başarıların para sayesinde değil, kolektif emek ve çabanın bir sonucu olarak geldiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yaz Barcelona'ya transfer olan Rodri, Manchester City'ye verilmesi muhtemel cezaya ilişkin basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "2020 yılında da benzer yasal süreçlerden geçtik ve değişen tek şey iddia oldu. Kulüp her zaman cezadan kurtulacağımızı vurguladı ve aslında zaten beraat ettik. Tıpkı şimdi olduğu gibi ilk derece mahkemesinde suçlu bulunmuştuk, ancak adaletin yerini bulacağını umuyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Manchester City'yi çok iyi tanıyorum ve o dönemde tüm doğru adımları attıklarını söyleyerek bizi rahatlatmışlardı." Ardından kulübün kupalarının geri alınması ihtimaline dair endişelere değinerek şöyle konuştu: "Başarıya ulaşmak için Manchester City'de bu kadar büyük çaba harcamış bütün bu insanları gördüğünüzde, elde ettiğimiz şeyin inkâr edilemez olduğunu anlıyorsunuz."

İspanyol orta saha oyuncusu şunları ekledi: "Bunun bedeli para değildi; emek ve kolektif ruhtu. Elde ettiğimiz her şeyi hak ettik; İngiliz futbolunun en parlak dönemlerinden birini yarattık. Kulübün masumiyetine inanıyorum; bunu zaten 2020 yılında kanıtladık."

Rodri, Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından İspanya Milli Takımı'nın hedeflerinden de bahsederek, oyuncuların bu başarıdan sonra büyük bir sorumluluk hissettiklerini, ancak "daha fazlasına aç" olduklarını vurguladı ve UEFA Uluslar Ligi'ni kazanma arzularını dile getirdi.

Ballon d'Or'u kazanma şansına ilişkin ise Rodri, elbette ödülü almak istediğini, ancak bunun kendi performansına ve gazetecilerin değerlendirmesine bağlı olduğunun farkında olduğunu söyledi. Bireysel ödüllerin "kolektif çalışmanın bir ödülü" olmaya devam ettiğini ekleyen Rodri, aynı zamanda ödülün bir İspanyol oyuncuya gitmesini temenni etti.

Rodri ayrıca, özellikle oyunculardan çok sayıda ismin Barcelona'da bulunmasıyla İspanya Milli Takımı oyuncuları arasındaki uyuma övgüde bulunarak, Katalan kulübünün oyun anlayışının milli takımın oyun tarzıyla büyük ölçüde benzeştiğini ve bunun takım içindeki uyumu sağlamaya yardımcı olduğunu belirtti.