Barcelona, İspanyol yıldız Rodri'nin transferinin ardından orta sahasında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bu durum, başta 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Tommy Marquez olmak üzere birkaç ismin ayrılığına kapı aralıyor.

Ciddi görüşmeler

Katalan kulübünün yönetimi, gelecekte oyuncunun parlaması halinde geri dönüşünü garanti altına almak için geri satın alma maddesini elinde tutarken, oyuncunun ayrılmasının önünü açmak istiyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Marquez şu anda seçkin Avrupa kulüplerinden kendisine ulaşan bir dizi cazip teklifi değerlendiriyor.

City uzun vadeli bir transfer planlıyor

İlgilenenler listesinin başında Manchester City yer alıyor. Citizens, Marquez'i uzun vadede umut vaat eden bir yatırım olarak kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz ekibinin ortaya koyduğu plan, oyuncuyla anlaşıp ardından İspanyol Ligi'nde daha fazla deneyim ve süre kazandırmak amacıyla onu City Grubu'nun stratejik ortağı İspanyol Girona'ya kiralamayı içeriyor.

Sporting Braga en ısrarcı seçenek

Ancak en büyük baskı, şu anda kadrosunda Barcelona'nın eski savunmacısı ve Portekiz'deki tecrübesinden duyduğu büyük memnuniyeti dile getiren Pau Victor'u bulunduran Portekizli Sporting Braga'dan geliyor.

Marquez'e olan ilgiye, daha önce Manchester City akademisinde görev yapmış ve genç yeteneklere büyük güven duymasıyla, onlara sahaya çıkmaları için gerçek fırsatlar vermesiyle tanınan teknik direktör Carlos Vicens öncülük ediyor. Bu da Braga'yı Marquez'in gelişimi için ideal bir adres haline getiriyor.

Alman ilgisi

Alman Borussia Dortmund da genç Katalan oyuncuya ciddi ilgisini göstermekte gecikmedi.

Alman kulübü, Barcelona ile son dönemde birkaç transferin tamamlanmasının ardından güçlenen sağlam ilişkilerinden yararlanıyor