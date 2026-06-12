Rodri: Javi'ye her konuda hakaret ettim... Real Madrid'e transfer konusunda tutumum bu

İspanya ve Manchester City'nin yıldızı Rodri, eski aday Enrique Riquelme'nin açıklamalarıyla adının Real Madrid'in başkanlık seçimleriyle anılmasına ilişkin yorumda bulundu.

"El Larguero" programı, Kap Verde ile oynanacak açılış maçı öncesinde soyunma odasındaki atmosferi konuşmak üzere İspanyol yıldızı konuk etti. Rodri, programda geleceği, Enrique Riquelme'nin açıklamaları ve takım arkadaşı Javi'nin ayağına bastığı ve büyük tartışma yaratan görüntü hakkında konuştu.

İspanya'nın Peru ile oynadığı son hazırlık maçı öncesinde, milli takım antrenmanlarında Gavi ile Rodri arasında yaşanan bir müdahale, en çok konuşulan konular arasındaydı.

Katalan takımının oyuncusunun ayağına basılması endişe yarattı, ancak daha sonra bunun geçici bir korkudan ibaret olduğu anlaşıldı.

İspanya Milli Takımı kaptanı, "Cadena SER" radyosunun "El Larguero" programında Gavi olayıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bana sert bir şekilde vurdu... Hepimiz Gavi'nin hırslı bir oyuncu olduğunu biliyoruz, ama olay bitti ve sadece bir hikaye haline geldi."

Takım arkadaşını öven Madrid, sözlerine şöyle devam etti: "Onun için durum aynı, sınır tanımadan oynuyor, genç ve umursamıyor. Ancak bu, karakterinde sevdiğimiz bir şey ve antrenmanların resmi maçlardan farklı olduğunu ona anlatmaya çalışıyoruz."

Şu anda Manchester City'de forma giyen oyuncu, müdahalenin olduğu anda Javi'ye duyduğu geçici öfkesini gizlemedi ve şöyle dedi: "O anda kameraların beni çektiğinin farkında değildim, ama aslında çok sinirlendim ve her şeye küfrettim, ama neyse (gülüyor)."

La Roja kadrosundaki büyük öneminin yanı sıra, Rodri'nin adı son haftalarda Real Madrid'in başkanlık seçimleriyle bağlantılı olarak gündeme geldi.

Başkan adayı Enrique Riquelme, seçim kampanyası sırasında, başkan seçilmesi halinde Rodri'nin Kraliyet Takımı'na transfer olacağını doğrulamıştı.

Rodri bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Size dürüst olacağım, bu konulardan biraz uzak kaldım. Bazı haberler kulağıma geliyor, ancak bunların nereden geldiğini tam olarak bilmiyorum. Ancak bunun oyunun bir parçası olduğunu anlıyorum ve isimlerimizin orada anıldığını biliyoruz ve bunu kabul ediyoruz. Bu konuyu düşünmedim ve şu anda bir karar almadım, daha fazlasını söyleyemem. Karar vermem gerektiğinde durumu analiz edeceğim, ancak şu an için uygun bir zaman değil."

Geleceği sorulduğunda ise şöyle cevap verdi: "Bunu düşünmüyorum, daha önce de söyledim ve bu gerçek, şu anda geleceğimle ilgili hiçbir şeyi düşünmüyorum. Dünya Kupası benim için belirleyici olacak ve şu anda bu konuya odaklanmıyorum. Geçirdiğim süreç ve sakatlıktan sonra zihinsel hazırlık aşaması göz önüne alındığında, şu anda başka şeyler düşünmek mantıklı olmaz. Şu anki ligime odaklanıyorum ve bu hiç de azımsanacak bir şey değil. Dünya Kupası'ndan sonra ne olacağını göreceğiz."