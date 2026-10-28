Real Madrid'in eski kaptanı ve halihazırda Getafe oyuncusu olan Dani Carvajal, geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri'yi Real Madrid'e katmak için yürütülen görüşmelerde oynadığı rolü açıkladı.

Real Madrid, geçtiğimiz yaz Rodri ile görüşmelere güçlü bir şekilde başlamış, ancak Barcelona araya girerek oyuncunun rotasını Camp Nou'ya çevirmişti.

Cadena SER radyosundaki El Larguero programına verdiği röportajda Carvajal'a, "Rodri'nin Barcelona ile anlaşmasına şaşırdın mı?" diye soruldu. Carvajal şu yanıtı verdi: "Bunu Rodri'ye de sorman gerekir. Onunla konuştum, bana bazı sorular sordu, ben de onu ikna etmeye çalıştım. Sanırım diğer tarafta da başkaları vardı... Orada (Barcelona'da) oynamayı seçmek için kendince sebepleri olduğundan eminim."

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Real Madrid'in Rodri gibi bir oyuncuya ne kadar ihtiyaç duyduğuna dair ise şöyle yanıt verdi: "Her takım Rodri gibi bir oyuncuyu kadrosuna katmak ister. Olağanüstü bir oyuncu ve onun gibi birini bulmak zor. Herhangi bir takım için harika bir katkı olur."

Vinicius Junior'ın son dönemde yaşadığı zorlu anlarla ilgili olarak şunları söyledi: "Her kariyerde mutlaka zorlu anlar vardır ve bence Vinicius özellikle son attığı kırmızı karttan sonra bunlardan birini yaşıyor. Ancak sakin kalması gerekiyor, çünkü sözleşmesini henüz yeniledi, harika bir oyuncu ve özel bir insan."

Ve ekledi: "Vinicius'un en iyi haline döneceğini biliyorum, çünkü daha zor durumların üstesinden geldi; bu deneyimleri onunla soyunma odasında birlikte yaşadım."

Kendisine, "Onunla Madrid'den ayrılma ihtimali hakkında hiç konuştun mu?" diye soruldu ve şu yanıtı verdi: "Bu konuyu onunla ayrıntılı bir şekilde konuşma fırsatım olmadı, ancak Real Madrid'in sözleşme yenileme sürecinde yer aldığını biliyorum... Ve ayrılması için gelen tekliflerde bir eksiklik yaşamadığını da biliyorum."