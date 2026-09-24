Rodri: Flick ile Guardiola arasında hiçbir benzerlik yok

İspanyol yıldız Rodri, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın özelliklerini çok iyi tanıyor. Alman teknik adam ile Manchester City'deki eski teknik direktörü Pep Guardiola arasında bulduğu farkları açıkladı; ayrıca Barcelona takımının Real Madrid'e kıyasla fiziksel hızı hakkında da yorumda bulundu.

Flick ile Guardiola arasındaki karşılaştırma, Rodri'nin "Cadena Cope" radyosuna verdiği röportaj sırasında gündeme geldi. İspanya Milli Takımı kaptanı hiç tereddüt etmeden şu yanıtı verdi: "Asla. İkisi arasında hiçbir benzerlik yok."

Orta saha oyuncusu, Barcelona'ya gelişinin beklediğinden tamamen farklı bir ilk izlenimle gerçekleştiğini açıkladı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre Rodri gülerek şöyle konuştu: "İlk geldiğimde, pas ve top hakimiyeti çalışmalarına dayanan Barcelona'ya geldiğimi sanıyordum. Sonra beni dört gün boyunca yoğun bir antrenmana tabi tuttular, kendi kendime dedim ki: 'Ben neyin içine girdim?' Ağır fiziksel antrenmanlarla ve salon çalışmalarıyla başladılar. Sanırım kendi tarzlarını bir bakıma bana dayatmak istediler. Normal bir durum değildi."

Fiziksel yük, gelişinden bu yana onu en çok şaşırtan yönlerden biri oldu. Rodri'ye diğer kulüplerden daha fazla efor sarf edip etmediği sorulduğunda, İspanyol milli oyuncu açıkça yanıt verdi: "Bu beni şaşırttı, evet."

Rodri, Manchester City dönemiyle doğrudan karşılaştırmayı tekrarladı ve ona göre Guardiola, oyuncularının hazırlığını farklı bir şekilde ele alıyordu: "Pep, ritmi rekabetin verdiğine inanıyordu. Hansi ise tamamen farklı; sonradan takıma katılan bizleri sıkı bir şekilde çalıştırdı."

Konuşma, rekabetin fiziksel boyutuna da değindi. Gazeteci Juanma Castaño, Rodri'ye Barcelona'nın şu anda İspanya Ligi'nde en hızlı ikinci takım olduğunu hatırlattı ve orta saha oyuncusu basitçe şöyle yanıtladı: "Peki, bu konuda gelişme alanımız var."

Ardından en az koşan takımla ilgili soru geldi. Rodri başlangıçta soruyu geçiştirmeye çalışarak şöyle dedi: "Sen söyle, sen söyle. Real Madrid mi?"

Bu yorum, modern futbolda fiziksel eforun önemi hakkında daha geniş bir tartışmayı beraberinde getirdi ve şöyle açıkladı: "Modern futbolun daha fazla koşan takımlarla sıkı sıkıya bağlantılı olduğunu düşünüyorum, ancak verimli ve doğru bir şekilde koşmak gerekiyor. İki mesele birbiriyle bağlantılı; koşarsan seçeneklerin artar."

Rodri şu anda birlikte çalıştığı İspanya Milli Takımı'na odaklanmış durumda, bir yandan da Barcelona'ya uyum sürecini sürdürüyor. Blaugrana ile çıktığı yedi resmi maçta %94,2 pas isabeti oranı yakaladı. Sezona hazırlık dönemi geçirmeden katılmasının ardından oyun süresini akıllıca yöneten Flick, ona maç başına 62,71 dakikalık bir süre ayırdı; böylece kademeli olarak fiziksel formunun zirvesine ulaşabildi.

Barcelona, milli ara sona erdikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e ve La Liga'da Real Madrid'e karşı iki ateşli mücadeleye hazırlanıyor.

İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanan oyuncu, bu tür maçları oynama konusundaki heyecanını dile getirdi; ancak Paris Saint-Germain ile Real Madrid arasında seçim yapması istendiğinde, 2024 yılının Ballon d'Or ödülünün sahibi, üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan takımla karşılaşmayı tercih etti.

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre Rodri şunları söyledi: "Avrupa şampiyonlarıyla, son yılların en iyi takımıyla karşılaşacaksın, sonra da El Clasico'da Real Madrid ile karşılaşacaksın. Peki, ben Paris'e karşı oynanacak maçı seçerim. Şu an itibarıyla en iyi takım onlar."

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