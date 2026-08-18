Barcelona'nın yeni orta saha oyuncusu Rodri, yeni sezonda Katalan ekibiyle serüvenine başlamaya hazırlanırken, takımdaki forma numarasını seçti.

Barcelona, Salı günü erken saatlerde Manchester City'den Rodri'yi 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle resmen kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Rodri, Barça'da 16 numaralı formayı giyecek. Böylece İspanyol orta saha oyuncusu, profesyonel kariyerinin önemli duraklarında bağdaştığı bir numaraya geri dönmüş oluyor.

"Sport" gazetesine göre, Rodri'nin bu numarayı seçmesi, Fermin Lopez'in formasını değiştirme kararının ardından geldi. Fermin, Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transfer olmasının ardından boşalan 7 numaraya geçti.

Fermin, ilk takımdaki ilk yıllarında giydiği numarayı bırakmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

"Sport"a göre, 16 numara Rodri'nin kariyerinde özel bir öneme sahip; zira oyuncu bu numarayı Villarreal, Manchester City ve İspanya Milli Takımı'nda farklı dönemlerde giymişti.

Hansi Flick, Rodri'nin deneyiminden ve oyunu organize etme ile orta sahaya hakim olma becerilerinden faydalanarak, onun Barcelona'nın en önemli dayanaklarından biri olmasına bel bağlıyor. Kulüp, bu transferin aradığı dengeyi kendisine kazandırmasını umuyor.

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