Rodri: Cehennemden döndüm… Ve bu, tarihin en iyi oyuncusu

Rodri, İspanya milli takımını 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımakla yetinmedi, aynı zamanda turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de kazandı; ardından zorlu sakatlığından sonra geri dönüş yolculuğuyla ilgili dokunaklı bir mesaj paylaştı.

İspanya'nın orta saha oyuncusu, "Reuters" ajansının aktardığı açıklamalarda, Dünya Kupası zaferinin çapraz bağ yırtığı geçirdikten sonra iki yıldan az bir süre sonra geldiğini belirterek, başardıklarının zorluklarla karşı karşıya kalan her futbolcu için ilham verici bir hikaye olduğunu vurguladı.

Oyuncu, “Bu, tamamlanmış bir hikayenin mükemmel sonu gibi geliyor; açıkçası bunu beklemiyordum” diye ekledi.

Rodri, “Umarım genç nesiller, zirveye ulaşıp sonra cehenneme düşen bir oyuncunun yeniden geri dönebileceğini görürler. Bu, zorlukların nasıl aşılacağına dair bir mesajdır” diye devam etti.

Rodri, İspanya milli takımının ruhunu övdü ve başarının bireysel bir performansın değil, takım çalışmasının meyvesi olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Milli takımın sırrı budur. Asla denemekten vazgeçmiyoruz ve sonunda Tanrı sizi ödüllendiriyor. Cesurduk.”

Şöyle devam etti: “En mutlu anlarımızı yaşıyoruz. Bu kadro olağanüstü. İkinci kez dünya şampiyonu olduk. Bu, Dünya Kupası tarihinin en zorlu turnuvasıydı.”

Manchester City’nin yıldızı, Arjantin milli takımını da övmeyi ihmal etmedi ve özellikle Lionel Messi’ye dikkat çeken sözler sarf ederek şöyle dedi: “Tarihin en iyi oyuncusu Lionel Messi’nin de yer aldığı muhteşem bir Arjantin milli takımını yendik.”

Final maçıyla ilgili olarak Rodri, ülkesinin şampiyonluğu hak ettiğini vurgulayarak şunları ekledi: “Arjantin, 2022 Dünya Şampiyonu. Çok fazla gol fırsatı yaratmadı ama aşılması zor bir takım. İspanya ise tek kelimeyle muhteşem bir takım. Sonuçta, skor adil oldu.”

Rodri, uzatmalarda İspanya’yı Arjantin’e karşı tek golle galibiyete taşıyarak 2026 Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazanarak tarihi bir geceyi taçlandırdı ve Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Altın Top ödüllerini içeren zengin kariyerine dünya şampiyonluğunu da ekledi.

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