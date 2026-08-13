Barcelona'nın Manchester City'nin yıldızı Rodri ile anlaşma süreci istikrarlı adımlarla ilerliyor ancak henüz sonuçlanmış değil; zira İngiliz kulübü, Barcelona'nın sunduğu ve ek primlerle toplamı 70 milyon euroya çıkan 60 milyon euroluk ikinci teklifi reddetti. Kulüp, orta saha oyuncusunun ayrılığına onay vermek için, sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmasına rağmen 80 milyon euro rakamında ısrar ediyor.

İngiliz kulübü, oyuncunun "Blaugrana" ile anlaşmaya varmasının ardından müzakerelerde katı bir tutum benimsiyor ve bu, gerçekleştirilmesi zor performans hedeflerine dayansa bile 80 milyon euro barajına ulaşmakta ısrar ediyor.

"The Times" gazetesine göre Manchester City, Chelsea oyuncusu Enzo Fernandez ile anlaşabilmek için mali durumunu "Finansal Fair Play" kurallarına uygun şekilde iyileştirmesi gerekiyor; bu nedenle mali hesaplarını dengelemek amacıyla yüksek değerli bir transfer gerçekleştirmeye çalışıyor.

Buna karşılık Barcelona teklifini kayda değer biçimde yükselterek, bu transferi tamamlamak için ödemeye hazır olduğu azami sınıra ulaştı. Teklif, 60 milyon euroluk bir temel bedel ve 10 milyon euroluk prim içermesine rağmen, dün çarşamba günü geç saatlerde teklifi reddeden Manchester City'yi ikna etmeyi başaramadı; ancak müzakereler hâlâ sürüyor ve henüz sona ermiş değil.

Katalan "Sport" gazetesine göre Barcelona şu anda son bir teklif hazırlıyor ve bu rakamı aşmayacak. Barcelona, kendisi de İngiltere Premier Lig'den ayrılmayı istediği için Manchester City'den ayrılığını kolaylaştırmasını talep eden oyuncunun desteğine sahip; oyuncunun uyguladığı baskı ise bu dosyada belirleyici bir unsur olacak.

Müzakerelere yakın kaynakların gazeteye aktardığına göre, son teklif 65 milyon euroluk sabit bir bedele yükselebilir ve buna 10 milyon euroluk değişken kalemler eklenebilir; bu ek meblağ, koşullarının gerçekleştirilmesi kolay 5 milyon euro ile gerçekleştirilmesi daha zor koşullara bağlı diğer 5 milyon euroya bölünüyor. Bu rakam Manchester City'yi onaya itmek için yeterli olabilir.

Bu öneri, oyuncuyu Manchester'a seyahat etme zahmetinden kurtaracak bir ön anlaşmaya varmak amacıyla önümüzdeki saatlerde sunulacak; zira Rodri'nin yarın cuma günü İngiliz takımına katılması gerekiyor, ancak kendisi doğrudan Barcelona'ya gitmeyi tercih ediyor. Müzakerelerin en son ve en zorlu aşaması geride kaldığından, konu henüz kesinleşmiş değil.

Manchester City, Rodri'nin ayrılığı gerçeğini artık kabullenmiş durumda. İngiliz kulübü görüşmeler sırasında oyuncuyu sözleşmesinin kalan süresi boyunca (bir yıl) elinde tutmakta bir sakınca görmediğini belirtmiş olsa da, bu tutum gerçeği yansıtmaktan çok müzakere taktikleri kapsamındaydı; zira kulübün transfer piyasasındaki hamleleri gerçek tutumunu ortaya koyuyor. Nitekim kulüp, İspanyol milli oyuncunun ayrılığını telafi etmek için Ayoub Bouaddi ve Enzo Fernandez adlı iki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için müzakereler yürütüyor.

Rodri, Barcelona kulübünün kendisiyle anlaşmak için gösterdiği büyük çabaların farkında; bu nedenle daha önce aldığı bazı mali haklarından feragat ederek sözleşme koşulları konusunda esneklik gösterdi.

Bu kararı sportif ve kişisel gerekçelerden kaynaklanıyor; orta saha oyuncusu transferin tamamlanmasını sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Buna karşılık "Blaugrana" kulübü, müzakerelerin beklenenden daha zor geçmesine rağmen iki taraf arasındaki farkın, bir anlaşmaya varmayı her an mümkün kılacak ölçüde daralmış olduğu görüşünde.