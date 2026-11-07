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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Rodri, Barcelona oyuncularına duygusal karşılaşma öncesi mutlu bir sürpriz verdi

Barcelona - M.City
Barcelona
M.City
Şampiyonlar Ligi
La Liga
Rodri
İspanya
İngiltere

Rodri iyileşme sürecini büyük bir iyimserlikle karşılıyor

Barcelona'nın yıldızı Rodri, maruz kaldığı sakatlığın boyutunu öğrendikten sonra gününü düşük bir moralle tamamladı.

Ancak ilk şoktan sonra, pazar günü oynanacak Atletico Madrid karşılaşması ile İspanya Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere maçlarından uzak kalacak olmasının verdiği üzüntüye rağmen, iyileşme dönemine büyük bir iyimserlikle yaklaşıyor.

Sport gazetesi, son saatlerin olumlu işaretlere sahne olduğunu ve bunun Rodri ile Barcelona doktorlarına, önümüzdeki 8 Aralık'ta Spotify Camp Nou'da oynanacak Manchester City karşılaşmasına yetişme şansının mümkün göründüğünü düşündürdüğünü aktardı.

Rodri, bu mutlu sürprizi Barcelona oyuncularına da iletti; zira hedefi, kendisi için son derece önemli olan bir maça çıkmak için yüzde 100 hazır olmak.

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BAR

BAR

Şampiyonlar Ligi

08 Ara 2026

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Manchester City karşılaşması, hem bireysel hem de takım düzeyinde en büyük başarılarını birlikte elde ettiği, kendisine büyük bir minnet duyduğu ve daima minnet duyacağı kulüp olması nedeniyle Rodri için özel bir anlam taşıyor.

Buna bağlı olarak iyileşme programı ve antrenman takvimi, onu Aralık ayının ilk haftasında dönüşe hazırlamak amacıyla düzenlendi. Ayrıca birkaç sezon boyunca evi olan takımla karşılaşacak olması, onun için ek bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

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