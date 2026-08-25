Rodri, Barcelona forması altında ilk kez sahaya çıkmaya yaklaşıyor

Rodri, Barcelona formasıyla ilk çıkışına yaklaşıyor; takımın La Liga'daki serüvenine Spotify Camp Nou'da Athletic Bilbao karşısında başlamak üzere yaptığı hazırlıklar kapsamında tam katılımlı takım antrenmanında yer aldı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Hansi Flick'in ekibi, Elche karşısında aldığı büyük galibiyetin ardından bu haftaki ikinci antrenman seansını Camp Tito Vilanova sahasında tamamladı; ligdeki ilk çıkış Spotify Camp Nou'da yapılacağı için odak noktası buna kaydı.

27 Ağustos'ta oynanması planlanan Bilbao maçının, Rodri'nin Barcelona'daki bir oyuncu olarak ilk çıkışına sahne olma ihtimali giderek artıyor.

Antrenmana, sakat olan De Jong dışında birinci takımın tüm oyuncuları katıldı; De Jong ise bireysel çalışmalar yapmak ve hazır olup olmadığını test etmek için sahaya indi.

Ayrıca Barcelona Atlètic ve gençlik takımından Hamza Abdelkerim, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Bryan Fariñas ve Eder Aller de, artık birinci takımın dinamiğine dahil olmuş olmalarına rağmen antrenmanlara katıldı.

Rodri, tıpkı pazartesi günkü antrenmanda olduğu gibi, seansı grupla birlikte tam olarak tamamladı.

Salı günkü antrenmana, Elche galibiyetinin ardından yapılan iyileşme seansının aksine, takımın tüm oyuncuları sahadaki çalışmalara katıldı; böylece dünya şampiyonu ilk kez tüm takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana katılabildi.

Takım, yarın saat 09.30'da yeniden antrenmanlara dönüyor; ardından Hansi Flick, Barcelona'nın Spotify Camp Nou'daki ilk lig maçı öncesinde basına konuşmak üzere saat 12.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı biçimde tartışabilirsiniz