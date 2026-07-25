Rodri anlaşmaya vardı ve Manchester City'den ayrılmak istiyor

MARCA'dan Matteo Moretto'nun cumartesi akşamı yazdığına göre Rodri, Real Madrid ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Orta saha oyuncusu şimdi İspanyol devinin Manchester City ile anlaşmasını bekliyor.

Rodri'nin Manchester City ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Bu nedenle mevcut transfer dönemi, İngiliz kulübünün ondan bir bonservis bedeli kazanabilmesi için son fırsatlardan biri.

Tabii otuz yaşındaki orta saha oyuncusu sözleşmesini yine de uzatmaya karar vermezse. The Athletic'e göre Manchester City bu konuda onunla görüşmeler yürüttü, ancak bir anlaşma çıkacak gibi görünmüyor.

İspanya'nın yıldızı Real Madrid ile anlaşmaya vardı ve Madrid ekibi de şimdi Manchester City ile görüşmelere başladı.

Rodri daha önce İspanya'da Villarreal ve Atlético Madrid formaları giydi. Ön libero, 2019'da Manchester City'ye transfer oldu ve geçen sezon bu takımla EFL Cup ile FA Cup'ı kazandı.

Oyun kurucu geçen pazar günü dünya kupasını ellerinde tutuyordu. İspanya, finalde Arjantin'i 1-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. Rodri, o finalin ardından turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

Manchester City Menajeri Enzo Maresca ise cuma günü Rodri'nin sırt sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını doğruladı. Bu nedenle yeni sezonun açılış bölümünü kaçıracak.