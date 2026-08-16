Lille'in yıldızı Faslı Ayoub Bouaddi, mevcut yaz transfer döneminde, yeni sezonun başından itibaren kadroya katkı sağlamak amacıyla Manchester City'ye transfer olmanın eşiğine geldi.

Manchester City yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşmak istiyor ve İspanyol Rodri'nin muhtemel Barcelona'ya ayrılışını telafi etmek için tercihini Bouaddi'den yana kullandı.

Bazı basın haberleri, Rodri'nin Barcelona'ya transferinin tamamlandığını ve geriye yalnızca resmi açıklamanın kaldığını belirtmişti.

Kendi cephesinde transfer uzmanı İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Manchester City'nin Rodri'yi Barcelona'ya sattıktan sonra artık Lille'den Ayoub Bouaddi'yi kadrosuna katma transferini bitirmeye hazırlandığını aktardı.

"X" hesabından şunları ekledi: "Kişisel şartlar konusunda birkaç gün önce anlaşmaya varıldı ve karar çoktan alındı: Bouaddi 2027'de değil, şimdi takıma katılacak."

18 yaşındaki Bouaddi'nin, 2026 Dünya Kupası'na katılan Fas Milli Takımı'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olduğunu belirtelim; Fas bu turnuvada çeyrek finale kadar yükselmişti.

Son günlerdeki bazı basın haberleri, Bouaddi transferinin Manchester City'nin kasasına 100 milyon avrodan fazlaya mal olabileceğini açıkladı.







