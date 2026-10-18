Rodri, Barcelona formasıyla ilk golünü, dün akşam Real Betis'i 5-2 yendikleri İspanya Ligi'nin 9. hafta maçında kaydetti. İspanyol futbolcu, Fermin Lopez'in kullandığı korner vuruşunu 41. dakikada kafayla ağlara göndererek golünü attı.

Bu gol, Rodri'nin Barcelona formasıyla çıktığı 10. maçta geldi. Ayrıca İspanyol orta saha oyuncusunun son 3 yılda kafayla attığı ikinci gol oldu.

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Rodri'nin son 3 yılda kafayla attığı bir önceki gol ise 4 Mart 2026'da gelmişti. O dönemde Manchester City'de forma giyen İspanyol, Nottingham Forest karşısında Rayan Ait-Nouri'nin ortasını golle sonuçlandırmıştı.

İstatistik uzmanı "MisterChip" hesabına göre, Fermin Lopez'in asistiyle Betis ağlarına gönderdiği kafa golü, Rodri'nin bu yıl içinde bu şekilde attığı ikinci gol oldu.

Real Betis karşısında aldığı bu zaferle Katalan ekibi, 27 puanla ligin zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Atletico Madrid'in 5 puan önünde bulunuyor. Endülüs ekibi ise 19 puanda kalarak La Liga puan durumunda üçüncü sırada konumlandı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ateşli bir mücadeleye hazırlanıyor. Katalan ekibi, turnuvanın 3. haftasında önümüzdeki salı günü Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak.



