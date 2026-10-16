Kadsiye'nin teknik direktörü İrlandalı Brendan Rodgers, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın oyuncusunu önümüzdeki dönemde İngiltere Premier Lig'e transfer olması için adres gösterdi.

Kadsiye, bugün cuma günü oynanan ve Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'na ev sahipliği yaptığı Suudi Roshn Ligi'nin 9. haftasındaki karşılaşmada konuğu Abha'yı 2-1 yendi.

Maçta sağ bek Muhammed Abu eş-Şamat'ın performansı dikkat çekti. Oyuncu, 69. dakikada Abha kalesi önüne düşen topu değerlendirerek sol ayağıyla ağlara göndererek Kadsiye'nin ikinci golünü kaydetti.

Rodgers, maçın bitiminin ardından Muhammed Abu eş-Şamat'ın performansını övdü ve Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Abu eş-Şamat mükemmel bir oyuncu, zamanla gelişiyor ve Kadsiye'de benimle birlikte olmasından mutluyum."

Rodgers şöyle devam etti: "Kesinlikle (Abu eş-Şamat) dünyanın en güçlü liginde (Premier Lig) başarılı olma şansına sahip, ancak büyümesi ve gelişmesi, Suudi futboluna çok şey katması için bizimle kalmasını istiyorum."

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın beki, Roshn Ligi'nin bu sezonundaki parlak performansını sürdürdü ve Abha ağlarına attığı golle, 4 gol ve 4 asistle sezondaki sekizinci katkısına imzasını attı.

24 yaşındaki oyuncunun, "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'nda Suudi Arabistan Millî Takımı'nda asıl oyuncu konumuna geldiği ve finalde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 yenerek takımı 23 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıdığı hatırlatılmalı.