Roda JC, son anda yeni bir iç saha yenilgisini önledi ve play-off'larda hâlâ her şansı var

Roda JC, Salı akşamı Keuken Kampioen play-off'larında son anda yenilgiyi önledi. Uzun süre RKC Waalwijk, Denilho Cleonise'nin attığı golle galibiyete uzanacak gibi görünüyordu, ancak son anda Tomas Kalinauskas beraberlik golünü attı: 1-1. Cevap maçı Cuma günü oynanacak.

Waalwijk'ten gelen konuk takım maça zayıf başladı ve oyun kurmada birkaç dikkatsiz hata yaptı. Ancak Roda bu fırsatları değerlendiremedi: Michael Breij, Iman Griffith ve Joey Paul Muller son vuruşlarda keskinlikten yoksundu.

Ev sahibi takım üstünlüğünü skora yansıtmayı başaramadı ve bu durum devre bitimine az kala neredeyse pahalıya mal olacaktı. Jesper Uneken açılış golünü atmak için büyük bir fırsat yakaladı, ancak şutu kaleci Justin Treichel tarafından ustaca kurtarıldı.

Ancak ikinci yarıda Roda yine de son darbeyi yedi. Seken bir top Cleonise'nin ayaklarına geldi, o da kendine alan açtı ve yıkıcı bir vuruş yaptı. Top muhteşem bir şekilde üst direğin köşesine gitti: 0-1.

RKC, oyunun gidişatına göre oldukça şanssız bir şekilde öne geçti ve Roda birdenbire maçı kovalamak zorunda kaldı. Ev sahibi takımın performansı sönük kaldı, ancak son dakikada 1-1'i yakaladı. Tomas Kalinauskas, ceza sahası kenarından şutunu gole çevirdi ve Parkstad Limburg Stadyumu'nu coşturdu.

Roda, bu sezon iç saha maçlarında dramatik bir performans sergiliyor. Ligde Parkstad Limburg Stadyumu'nda oynanan 19 maçtan sadece dördü galibiyetle sonuçlandı. Deplasman maçlarında ise durum çok daha iyi ve bu nedenle Cuma günü Waalwijk'te oynanacak rövanş maçı için hala umut var. İki maçın galibi, play-off'ların bir sonraki turunda Willem II'nin rakibi olacak.