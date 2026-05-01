Roda JC'nin Eredivisie hayali, dramatik penaltı atışları serisinin ardından suya düştü

RKC Waalwijk, yükselme play-off'larının ikinci turuna yükseldi. Brabant ekibi, penaltı atışlarında Roda JC Kerkrade'yi mağlup ederek Vriendenloterij Eredivisie'ye dönüş hayallerini sürdürmeye hak kazandı. Bir sonraki turda Willem II ile iki maçlık bir seri onları bekliyor.

Mandemakers Stadyumu'ndaki ilk yarı hayal kırıklığı yaratan bir seviyedeydi. Her iki takım da çok az pozisyon yaratabildi ve oyun da pek övgüye değer değildi. Dolayısıyla, Waalwijk'te 45 dakikalık oyun sonunda skor tabelasının 0-0'ı göstermesi mantıklıydı.

Roda JC soyunma odasından güçlü bir şekilde çıktı ve ikinci yarı başladıktan yedi dakika sonra skoru açtı. Anthony van den Hurk, Joey Müller'in akıllı pasıyla kaleciyi çalımladı ve ardından sert bir vuruşla uzak köşeyi buldu: 0-1. Deplasman tribününde, maça gelen Roda taraftarları arasında büyük sevinç yaşandı.

RKC, yediği golün şokunu yaşadı ve hemen atağa geçti. Jesper Uneken, beraberlik golüne çok yaklaştı, ancak yolunda uyanık Roda kalecisi Justin Treichel'i buldu. Van den Hurk, ikinci yarının ortasında kramp nedeniyle kenara çekilmek zorunda kaldı ve Salı günü 1-1'lik beraberliği sağlayan Tomas Kalinauskas, forvette onun yerine geçti.

Ev sahibi takımda Michiel Kramer son çeyrek saatte sahaya girdi. Bu, kısa süre önce profesyonel futbolculuktan emekli olacağını açıklayan 37 yaşındaki forvetin son anlarıydı.

Roda JC, Waalwijk'teki maçın son dakikalarında oldukça rahat bir şekilde skoru korumayı başardı gibi görünüyordu. Ancak 96. dakikada Limburg ekibi için işler tersine döndü. Kramer uzun bir topu akıllıca uzattı ve ardından uyanık davranan Uneken sol köşeye şutunu gönderdi. RKC'de büyük sevinç, Roda JC'de ise büyük hayal kırıklığı yaşandı, çünkü normal süre bu golle sona erdi. Waalwijk'te uzatmalar oynandı, ancak bu da bir galip belirlemedi. Kararı penaltılar verecekti.

Yanick van Osch, penaltı atışlarında Roda JC'nin iki penaltısını kurtararak RKC'nin büyük kahramanı oldu; Limburg ekibi ise bir penaltıyı üst direğe çarptırdı. Böylece RKC, Eredivisie'ye yükselme umudunu sürdürürken, Roda JC ise Keuken Kampioen Divisie'de oynamaya devam edecek.

RKC, 5 veya 6 Mayıs'ta Willem II ile karşılaşacak, rövanş maçı ise 9 Mayıs'ta oynanacak. Kazanan takım yarı finale yükselecek. Final maçları 20 ve 23 Mayıs'ta oynanacak. Eredivisie'de şu anda on altıncı sırada yer alan Telstar, şimdilik play-off'lara katılmaya mahkum oldu.

Almere City, Çarşamba günü FC Den Bosch'u 2-3 yenerek muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve Cumartesi günü evinde işi bitirebilir. Kazanan, ikinci turda De Graafschap ile karşılaşacak.