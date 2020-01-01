Robinho'nun yeni adresi belli oldu

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve bir süredir boşta olan Robinho bir kez daha ülkesine döndü.

Kariyerinin son iki buçuk yılını ve formalarıyla ’de geçiren Robinho, altyapısından yetiştiği Santos ile beş aylık sözleşme imzaladı.

36 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu imza ile dördüncü kez Santos'a dönmüş oldu.

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Santos Kulübü sosyal medya hesabından bu transferi Michael Jordan’ın The Last Dance belgeseline atıfa bulunarak ‘The Last Pedal’ şeklinde duyurdu.

Daha fazla takım

Daha önce , ve AC gibi dev kulüplerin formalarını giyen Robinho, bugüne dek kariyerinde çıktığı 670 maçta 197 kez rakip ağları havalandırdı.

Beş farklı ülkede şampiyonluk yaşadı

Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez 'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, Başakşehir formasıyla koleksiyonuna Süper Lig'i de eklemişti.