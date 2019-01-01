Robinho, resmen Başakşehir'de

Başakşehir, Sivasspor'dan transfer ettiği Robinho'ya imza töreni düzenledi.

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede bitiren Medipol Başakşehir, Sivassporlu futbolcu Robinho'yu devre arasında kadrosuna kattı. Brezilyalı yıldız için imza töreni düzenlendi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Sivasspor Başkanı başta olmak üzere Sivasspor yönetimine ahlaki ve sportif duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. Robinho ile beraber olmaktan dolayı mutluyuz. 5 yıldır istikrarlıyız. Sürekli zirveyi zorluyoruz. Kurumsal anlamda farklı davranan bir kulübüz. Bunu da Robinho çok iyi hissetti ve gördü. Zirve yarışımızda onun da katkı sağlayacağını düşündüğümüz için bu transferi gerçekleştirdik. Hayalleri gerçeğe dönüştüreceğimize inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

"Başakşehir'e hayallerimi gerçekleştirmeye geldim," diyen Robinho ise, "En büyük gerekçe şampiyonluk istememdi. Takım zaten çok önemli oyuncularla kurulu, onların bir parçası olduğum için mutluyum," yorumunu yaptı.

Haberin devamı aşağıda

Sivasspor'a da teşekkür eden Brezilyalı yıldız, "Sivas'ta çok iyi ağırlandım. Bir yıl boyunca güzel anılar edindim," dedi.