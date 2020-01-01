Robin van Persie: Van Gaal acımasızca gitmemi istedi

Robin van Persie, Manchester United'dan ayrılış hikayesini anlattı.

Bir dönem 'de de forma giyen eski Hollandalı yıldız Robin van Persie, ile yollarının nasıl ayrıldığını anlattı.

2015'te Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılarak sarı lacivertli ekibin yolunu tutan Van Persie, High Performance Podcast programında dönemin teknik direktörü Louis van Gaal'in kendisini nasıl gönderdiğini şu şekilde dile getirdi:

"Van Gaal ile bir görüşmemiz oldu. Bana, 'Robin, yollarımız ayrılacak. Ben teknik direktörüm, sen de oyuncusun. Gitme vaktin geldi' dedi. Ona hala kontratım olduğunu hatırlattım. O da bana 'Umrumda değil' yanıtını verdi."

Daha fazla takım

"Acımasızdı. Kulüpteki kariyerimin sonuna doğru bir şeyler olacağını hissetmiştim ama bu kadar acımasız olacağını düşünmemiştim. Böyle bir tavır görünce aklınızdan bir sürü şey geçiyor."

"Kontratım sürüyordu, ailem mutluydu. İngiltere'deki 11. yılımdı. Orada yaşamayı seviyorduk. Çocuklarımın okulu ve arkadaşları vardı. Bir anda her şey gözümün önüne geldi. Böyle bir şeye nasıl reaksiyon gösterirsiniz ki?"

"Ona, 'Ne olacağını göreceğiz. Bu senin fikrin olabilir ama benim hala kontratım var ve burada olmaktan ötürü mutluyum' dedim. Kalktım, tokalaştık ve oradan ayrıldım."

Bir antrenman maçında Van Gaal'in kendisini oynatmaması üzerine gösterdiği tavırdan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatan Van Persie şu şekilde devam etti:

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"Bana verdiği bu mesaja nasıl karşılık vereceğimi düşündüm. Zordu, acımasızdı ve çok açıktı. 11'e 11 maç yapılıyordu. Bana ise bir top verdiler ve onla oyalanmamı istediler."

"Sakin kalmaya çalışıyorsunuz ama bir sürü şey yaşanıyordu. Sonra maço kartınızı oynamaya karar veriyorsunuz. Etkilenmiyormuş gibi davranıyorsunuz ama etkileniyorsunuz. Bu durum beni, ailemi ve kariyerimi etkiliyordu. Sakin kalmaya çalıştım, belki de o sırada dışardan birileriyle konuşsam daha iyi olurdu. Ama bunu yapmayacak kadar dik başlıydım. Şimdi geriye baktığımda kariyerimde bu şekilde davranmam gereken zamanlar olduğunu görüyorum."