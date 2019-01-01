Robin van Persie: Mason Greenwood benim kopyam gibi

Fenerbahçe ve Manchester United'ın eski oyuncularından Robin van Persie, genç yıldız adayı Mason Greenwood'u kendisine benzetiyor.

'ın 18 yaşındaki oyuncusu Mason Greenwood, 2019-20 sezonunda gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Genç oyuncunun bu performansına kayıtsız kalamayan kırmızı şeytanların eski oyuncularından Robin van Persie, Greenwood'un geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi.

Manchester United'ın şampiyonluğuyla sona eren 2012-13 sezonunda takımının en golcü oyuncusu olan Hollandalı eski yıldız, UEFA 'nin Instagram hesabına yaptığı açıklamada "Greenwood'un ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün maçlarda beni, benim tarzımı, tekniğimi, sol ayağımı ve bitiriciliğimi kopyalamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Mason Greenwood, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi karşılaşmada 2'si Premier Lig, 1'ii Lig Kupası ve 4'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 7 gol kaydetti.