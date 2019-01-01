Roberto Soldado'nun sözleşmesi otomatik olarak uzayacak mı?

Roberto Soldado, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sözleşmesinin otomatik olarak uzama ihtimalinin kalmadığını duyurmuştu...

'nin golcü oyuncusu Roberto Soldado'nun sözleşmesinin otomatik olarak uzama ihtimalinin kalmamasıyla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Bilindiği üzere İspanyol golcü geçtiğimiz gün sözleşmesinin otomatik olarak uzama ihtimalinin kalmadığını söylemişti.

Soldado'nun sözleşmesinde 20 resmi maçta forma giymesi halinde anlaşmanın otomatik olarak uzayacağı yönünde bir madde bulunuyordu.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Soldado'nun bir maçta forma giymiş sayılması için, resmi bir karşılaşmanın en az bir devresini tamamlaması gerekiyordu. Kısacası Soldado'nun ilk 11'de sahaya çıkmayıp ikinci yarıda oyuna sonradan dahil olduğu veya ilk yarı bitmeden oyundan alındığı mücadeleler, oynanmamış kabul ediliyor.

33 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana kadar 19 resmi maçta görev aldı ancak bu maçların 11'inde en az bir devreyi tamamlayabildi.

Soldado, kalan 8 maçın tamamında forma giyerek en az bir devreyi tamamlasa bile oynamıış sayıldığı resmi maçlar 19 maçla sınırlı kaldığı için sözleşmenin otomatik uzama maddesi de devre dışı kalıyor.