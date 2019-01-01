Roberto Soldado'dan transfer açıklaması! "Teklifler var ama..."

Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler aldığı konuşulan Roberto Soldado, Bursaspor maçının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Bursaspor ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Soldado, alınan beraberlik nedeniye üzgün olduklarını belirtirken, "Devre arasında çok iyi çalıştık. İyi başlamak istiyorduk ama o gol çok üzücü oldu. Kendi golümü bir kenara bırakıyorum, kazanmak istiyorduk. Sahada en iyisini yapamıyoruz ve bu da bizde gerginlik yaratıyor. Rakip üstümüze gelince de gol yiyoruz. Şimdi yeniden başlayacağız." dedi.

"Cocu bana güvenmedi"

Deneyimli golcü kendi performansını da yorumlarken, "Sezon başı benim için zorluydu. Cocu bana güvenmedi. Oynarım diye düşündüğüm dönem ise uzun süreli bir ceza aldım ama bunlar geride kaldı. Şimdi gelişmek istiyoruz. Her hafta Fenerbahçe'yi puan tablosunda alt sıralarda görmek bizi üzüyor. Ersun Yanal ile toparlanacağız. Kupada tur atladıktan sonra özgüvenimiz yükselecek. Bizde eksik olan şey özgüven. Bu da galibiyetlerle gelecek." diye konuştu. Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis!

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"Teklifler var ama..."

Soldado, son dönemlerde adının Suudi Arabistan ekipleriyle anılması üzerine şöyle konuştu: "Teklifler geliyor ama Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Zaten Fenerbahçe'yi böyle bir durumda bırakamam. Bu kulübe çok şey borçluyum. Fenerbahçe bu haldeyken gidemem."