Roberto Soldado'dan Fenerbahçe itirafı: Bırakacaktım

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Granada'nın tecrübeli oyuncusu Roberto Soldado, sarı - lacivertli kulüpte geçirdiği dönemle ilgili konuştu.

İspanya La Liga ekiplerinden Granada'da forma giyen Roberto Soldado, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol yıldız, açıklamasında Fenerbahçe'de oynadığı dönemle ilgili de ifadeler kullandı.

Roberto Soldado neler söyledi?

Kariyerinde Valencia, Tottenham gibi takımların formalarını giyen Soldado, Fenerbahçe'de geçirdiği dönemin ardından, futbolu bırakmayı düşündüğünü belirtti.

"Granada'ya imza atmadan önce zihinsel olarak iyi bir dönem geçirmedim. Türkiye'de oynadığım dönemden sonra futbolu bırakma düşüncem vardı. Bunu aileme de açıkladım. Fakat sonra Granada bana bir ışık yaktı ve bugün buradayım.

"Granada'nın küçük bir takım olduğunu biliyoruz ancak, birçok takımdan olmayan bir hırsa sahibiz ve bunu da biliyoruz. Granada'da harika bir arkadaşlık var. Şu anda futbol oynamaktan dolayı çok mutluyum ve bu da performansıma etki ediyor.

"Tottenham dışında oynadığım takımlarda belki benden beklenen performansı sergileyemedim ama Granada'da çok seviliyorum ve bana değer veriyorlar.

"Birlikte çalıştığım insanlar sayesinde motive oluyorum. Granada büyük acılar çekmiş bir kulüp ancak son zamanlarda harika bir dönem yaşıyoruz ve şimdi bunun keyfini çıkarıyoruz"

Roberto Soldado, Fenerbahçe'de ne yaptı?

İspanyol golcü, 2017/2018 sezonu öncesi Villarreal'den 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. İki sezon sarı - lacivertli formayı giyen yıldız oyuncu 59 maçta 19 gol atarken 11 kez de asist yaptı.

Soldado bu sezon ise Granada'da, 36 maçta 11 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.