Roberto Mancini: "Zaniolo'ya Galatasaray'a gitmesini ben söyledim"

Roma'da mental olarak zor zamanlardan geçen Nicolo Zaniolo'nın Galatasaray'a imza atmasında Roberto Mancini rol oynamış.

Zaniolo, Roma'da mental zorluklar yaşadı

Ara transfer döneminde Galatasaray'a imza attı

Zaniolo'ya bu hamleyi Roberto Mancini önermiş

NE OLDU? Roberto Mancini, Roma'da kadro dışı bırakılan ve taraftarla problem yaşayan Nicolo Zaniolo'nın Galatasaray'a gitmesi için büyük rol oynadığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Il Messaggero'ya konuşan Roberto Mancini şunları söyledi: "Zaniolo bana fikrimi sorduğunda ona Galatasaray’a gitmesini söyledim. Çünkü forma giymesi ve oynaması gerekiyor. Umarım Galatasaray'da oynar. Çünkü bizim için önemli. Tek olasılık Türkiye’ye gitmesiydi."

ROMA'DA NE OLMUŞTU? Roma'da sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 2 gol kaydedebilen Zaniolo eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Roma'nın 12 Ocak'ta Genoa ile oynadığı İtalya Kupası mücadelesinde tribünlerin ıslıklarına maruz kaldı. Napoli maçı öncesi tavırları sebebiyle kadro dışı bırakıldı.