Roberto Mancini rekor kırdı

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini alınan başarılı sonuçların ardından ülke tarihine geçti.

EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda dün deplasmanda Bosna Hersek’i 3-0 yenerek 9’da 9 yapan İtalya Milli Takımı destan yazıyor.

İtalyanlar son olarak 1938-1939 yılları arasında Vittoria Pozzo önderliğinde üst üste 9 maçını kazanmıştı.

Roberto Mancini önderliğindeki Gök Mavililer, -geçtiğimiz yıl ile oynadıkları hazırlık maçı da sayılınca- dünkü galibiyetle birlikte üste üste 10. maçını kazanmış oldu 1939’daki rekoru tarihe gömdü.

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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mancini, “Vittorio Pozzo gibi bir efsanenin rekorunu kırmak elbette güzel. Mutluyum” ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki teknik adam 2013-2014 sezonunda ’ı çalıştırmıştı.

O sezon Süper Lig’i 2. sırada bitiren Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda elenmiş, sezonu Kupası zaferiyle kapatmıştı.