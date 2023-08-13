Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı ile yollarını ayırdı

İtalya ile birlikte EURO 2020 şampiyonluğu yaşayan Roberto Mancini milli takımla yollarını ayırdı.

Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden istifa etti. İtalya ile EURO 2020'de şampiyonluk yaşayan Mancini, 2024 yazında oynanacak Avrupa Şampiyonası öncesinde görevine veda etti.

İtalya'nın başına 2017/18 sezonunda geçen Roberto Mancini, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarına katılmak için mücadele vermişti. Mancini yönetimindeki İtalya, 2020'de Avrupa şampiyonu olurken 2022 Dünya Kupası hikayesi tam bir hüsranla sonuçlandı. İtalya play-off turu yarı final maçında Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenildi ve 2022 Dünya Kupası'na katılamadı.

Kuzey Makedonya maçının ardından konuşan Mancini şunları söylemişti: "Geçen temmuzda Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak, kariyerimin en büyük sevincini yaşadım. Şu an ise en büyük hayal kırıklığını yaşadım. Futbol böyle, bazen inanılmaz şeyler olabiliyor."

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İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'ya kendisine duyduğu güvenden ötürü teşekkür eden Mancini, Kuzey Makedonya yenilgisinin ardından geleceği için konuşmanın zor olduğunu ifade etmişti.