Roberto Mancini, 2023'te İtalya Millî Takımı'ndan beklenmedik ayrılışına yol açan sıkıntıları anlattı ve kararından hemen pişman olduğunu itiraf etti. EURO 2020'yi kazanan teknik direktör, İtalya'nın başına ikinci kez geçmesinin ardından, onu kısa süreliğine ülkesinden uzaklaştıran iletişim kopukluğuna dönüp baktı.

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Mancini'nin 2023'teki ayrılışından önce iletişim nasıl koptu?

Mancini, Corriere dello Sport röportajında, Ağustos 2023'te millî takımdan ani ayrılışını anlattı. Haftalar sonra Suudi Arabistan'ın başına geçti ancak İtalya'dan ayrılmadan önce sözleşme imzaladığı iddiasını kesin bir dille reddetti.

Ayrılışının nedeni ise eski FIGC Başkanı Gabriele Gravina ile yaşadığı iletişim kopukluğuydu. Mancini'nin teknik ekibine ilişkin görüşmeler aylarca sonuçsuz kaldı. Uluslar Ligi sürecinde de devam eden görüşmeleri bir aylık sessizlik izledi.

Mancini, Roma'ya gitmediğine hemen pişman olduğunu itiraf etti

Suudi Arabistan'la önceden anlaşıp anlaşmadığı sorulan Mancini, bunu reddederek Gravina ile aralarındaki iletişim eksikliğine işaret etti.

"Hayır, bunu yapmamıştım, yapmamıştım. Her şeyin temelinde Başkan Gravina ile aramızdaki iletişim eksikliği vardı" diyen Mancini, şöyle devam etti: "İlk sorun çıktığında beni değiştirmeyi düşündüğünü sanıyordum. Aylardır teknik ekip hakkında konuşuyorduk, ben de hiçbir sorun yokmuş gibi davranıp konuyu geçiştiriyordum.

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"Bu sırada haftalar geçti ve sorunlar çözülmedi. Hollanda'daki Uluslar Ligi'nin ardından yeniden konuştuk ama bir sonuca varamadık. Sonra bir ay boyunca hiç konuşmadık."

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Durumu yanlış değerlendirdiğini kabul eden Mancini, Gravina ile yüz yüze görüşmüş olmayı dilediğini söyledi. Eski Manchester City teknik direktörü, "Açıkçası ayrılmak istemiyordum. Kalmak isterdim; ayrılmak niyetinde değildim" dedi. "Ama bazen böyle şeyler oluyor. Bence hata yaptım, özellikle de ele alınması gereken bazı meseleleri değerlendirme biçimimde.

"Bunları çözseydik muhtemelen bunların hiçbiri yaşanmazdı. Uçağa binip Roma'ya gitmeli ve başkanla meseleleri açıklığa kavuşturmalıydım."

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İtalya'dan ayrılmanın hata olduğunu ne zaman anladığı sorulan Mancini, hemen pişman olduğunu itiraf etti ve Gianluca Vialli'nin ayrılığı önlemeye yardımcı olabileceğini belirtti. "Hemen. Ama o noktada geri dönemezdim" dedi. "Luca orada olsaydı konuşurduk ve birçok meseleyi çözerdik."

İtalya'nın başına dönüşünde çalkantılı süreç

Mancini, FIGC'de büyük çalkantıların yaşandığı geçen yaz İtalya'nın başına döndü. Paolo Maldini ve danışman Leonardo başlangıçta Andrea Pirlo'yu seçti. Ancak anlaşma gerçekleşmeyince FIGC'nin yeni başkanı Giovanni Malago, Mancini'yi göreve getirdi. Bunun üzerine Maldini ve Leonardo istifa etti .

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İlk tercih olmaması, ilk döneminin başlangıcını da hatırlattı. Mancini, "İlk seferinde de aynısı olmuştu" dedi. "Teknik direktörlük için belirlenen isim ben değildim. Carlo [Ancelotti] idi. O başka bir seçeneği tercih edince bana yöneldiler."

İtalya'daki ikinci döneminde istikrar arıyor

İtalya'nın başına dönen Mancini, ikinci dönemine inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı. İlk altı maçının üçünü kazandı ve İtalya, Uluslar Ligi grubunu üçüncü bitirdi. Mancini şimdi istikrar sağlamak zorunda.