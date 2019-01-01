Roberto Mancini: Harika bir kura oldu

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, EURO 2020 kurasını ‘harika’ olarak değerlendirdi.

EURO 2020 A Grubu’nda ’nin rakiplerinden olan İtalya’da teknik direktör Roberto Mancini kura hakkında konuştu.

Mancini, “Bu kura harika oldu. Çok mutluyum çünkü Türk dostlarımla karşılaşma imkanı bulacağım bu maçta” dedi.

Türkiye’nin çok iyi futbolculara sahip olduğunu dile getiren Mancini, “ Türkiye'nin çok iyi genç oyuncuları var, grupta da çok iyi oynadılar. İstanbul'daki dostlarıma da selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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Mancini, 2013-14 sezonunda ’ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Türkiye, EURO 2020’nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

A Grubu’nda İtalya ve Türkiye’nin yanı sıra İsviçre ve bulunuyor.