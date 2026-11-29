Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Stadium of Light'ta Sunderland karşısında alınan etkili galibiyete öncülük eden orta saha oyuncusu James Maddison'ın kalitesini övdü. İlk yarı İtalyan teknik adamı hayal kırıklığına uğratsa da Tottenham sonunda kilidi açtı ve Premier Lig puan tablosundaki etkileyici yükselişini sürdürdü.

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Stadium of Light'taki taktik değişim

Skor, konuk ekip için rahat bir öğleden sonraya işaret etse de De Zerbi, takımının on kişi kalan Sunderland karşısında ilk yarıdaki oyunundan hiç memnun değildi. Ev sahibi ekip, Thomas Meunier'nin doğrudan kırmızı kart görmesiyle 12. dakikada on kişi kaldı. Meunier, Omar Marmoush'a sert bir müdahalede bulunmuştu. Sayısal üstünlüğe rağmen De Zerbi, takımının Sunderland savunmasındaki boşluklardan hemen yararlanmak için gereken tempodan ve saha içi düzenden yoksun olduğunu düşündü.

Brighton'ın eski teknik direktörü, maçın başındaki oyundan duyduğu hoşnutsuzluğu açıkça dile getirdi. De Zerbi, "İlk yarıyı beğenmedim, topu olması gereken hızda dolaştırmadık. Kanat oyuncuları fazla içeri girdiği için sahada karmaşa yarattık. Attığımız ilk goldeki gibi bindirmeler yapamadık" dedi.

Şöyle devam etti: "İkinci yarıda çok, çok daha iyiydik. Kontra atak yemedik, sıkıntı yaşamadık. Çok fazla pozisyon üretmedik ama gol atmak için iki, üç, dört net fırsat bulduk."

Maddison'ın ustalığı ve korner golünün sırrı

Maçın öne çıkan ismi, iki gol atarak Tottenham'ın üç puanı almasını sağlayan Maddison'dı. En çok konuşulan an ise ikinci golüydü. Kornerden doğrudan kaleye gönderdiği top kıvrılarak uzak köşeden ağlara gitti. Vuruşun kasıtlı bir şut mu yoksa şanslı bir orta mı olduğu tartışılırken De Zerbi, İngiltere millî oyuncusunun kaleyi hedefleyecek cesarete sahip olduğundan emindi.

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Vuruşun kasıtlı olduğuna inandığını doğrulayan De Zerbi, gazetecilere şunları söyledi: "Evet, öyle düşünüyorum. Bunu ilk kez denemiyor. Maddison'ın böyle bir kalitesi olduğunu düşünüyorum. Bu yöntemi ilk kez denemiyor. Bunda biraz şansın ve kalecinin hatasının payı var ama James'in kalitesi ve karar verme becerisi de aynı ölçüde etkili." Bu özgüven, Maddison'ın maçta 8,6 puan almasına yardımcı oldu ve yeni teknik yönetim altında şekillenen Tottenham'ın hücumdaki yaratıcı gücü olarak konumunu pekiştirdi.

Fiziksel durumun yönetimi ve Tottenham'ın yükselişi

Bu galibiyet, tüm kulvarlarda son altı maçının beşini kazanan Kuzey Londra kulübü için önemli bir toparlanma anlamına geliyor. De Zerbi, bu form grafiğinde kulüp yönetiminin ve kadronun ortak çabasına pay vererek şunları söyledi: "Kulüp olarak, kulüp sahibiyle birlikte iyi çalışıyoruz. Son transfer döneminde çok iyi çalıştılar; oyuncular da çok sıkı çalışıyor. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve sonuçları görebiliyorsunuz."

Ancak İtalyan teknik adam, geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Maddison'ın fiziksel yükü konusunda temkinli. Şunları söyledi: "Formda ve oynamaya hazır olduğunda oynuyor. Geçen sezon oynamadığı için onun durumunu diğer oyuncularınkinden farklı yönetiyoruz. Ama böyle devam ederse her maç oynayabilir. Fiziksel durumunu geliştirebileceğini, güçlenebileceğini düşünüyorum. O zaman hiçbir sorun yaşamaz."