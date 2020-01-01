Roberto Carlos: Zidane, James Rodriguez'e saygı duyuyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Kolombiyalı oyuncunun yeniden Real Madrid'de süre alacağına inanıyor.

2017 yılında 'e kiralanan James Rodriguez, Alman ekibin sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle 2019'da 'e geri dönmüştü.

2019-20 sezonunda İspanyol ekiple 13 resmi maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kolombiyalı oyuncuyu beğendiğini ifade eden Roberto Carlos, BLU Radio'ya yaptığı açıklamada "Zidane, James Rodriguez'e büyük saygı duyuyor. Çok fazla rotasyon yapıyor ve ne zaman James'e şans verse sahada iyi işler ortaya koyuyor. Şimdi asıl önemli olan James'in kendine olan güvenini kaybetmeyip çalışmaya devam etmesi. Taraftarlar onu çok seviyor. James hem kulübü için hem de ülkesi için büyük şeyler başardı." ifadelerini kullandı.

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'da 'nın iki puan gerisinde ikinci sırada bulunan Real Madrid, aradan sonraki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü kendi evinde ile karşı karşıya gelecek.