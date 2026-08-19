Roberto Carlos, Müslüman olduğu iddialarına ilk kez yanıt verdi

Eski Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, Faslı Süheyla et-Tahiri ile evlenmesinin ardından güçlü şekilde yayılan İslam dinini benimsediğine dair haberlere cevap verdi.

Türk basınının yayımladığı haberlere göre, 53 yaşındaki Carlos, Brezilya'daki İslam toplumu çevrelerinde tanınan isimlerden Şeyh Cihad Hamada ile bir araya geldiği görüşmede kelime-i şehadet getirerek yaklaşık 4 hafta önce İslam'ı benimsedi.

Bu iddiaların yayılmasını, Türk Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Ali Şahin'in Brezilya'daki İslam toplumunun bazı temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmeden bahsettiği paylaşımı artırdı.

Şahin, iki gün önce "X" platformundaki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Brezilya Müslüman Gençlik Hayır Federasyonu'na yaptığı ziyaret sırasında Sao Paulo şehrinde ikamet eden Şeyh Cihad Hamada ile görüştüğünü, şeyhin de kendisine Carlos'un uzun süredir onunla iletişim halinde olduğunu, 4 hafta önce kendisini ziyaret edip kelime-i şehadet getirerek İslam'ı seçtiğini bildirdiğini söyledi.

Ancak Carlos sessizliğini bozdu ve İslam'ı benimsediğine dair yayılan haberlerin "gerçek dışı" olduğunu vurguladı.

Real Madrid efsanesi, bugün çarşamba günü Suudi "Okaz" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İslam'a azami saygı duyuyorum ve eşimi namaz kılarken görmek harika bir şey, ancak İslam'ı benimsediğime dair ortalıkta dolaşan söylentiler gerçek dışı."

İslam'ı benimsediğine dair spekülasyonları artıran evlilik törenine ilişkin ise şunları ekledi: "Kutlama birden fazla biçimde yapıldı. Katolik oldukları için aile bireylerinin inançlarına uygun bir tören düzenlemeye özen gösterdik, bunun yanında eşime ve Müslüman arkadaşlarına uygun başka törenler de yaptık."

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