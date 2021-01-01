Roberto Carlos Fenerbahçe'ye transferini anlattı

2007 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Roberto Carlos, sarı - lacivertlilerden önce Chelsea'nin kapısından döndüğünü açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos, sarı - lacivertlilere transfer sürecini anlattı.

2007 yılında Fenerbahçe ile değil Chelsea ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu söyleyen Carlos, "Real Madrid ile yollarımı ayırdıktan sonra iki seçenek vardı. Chelsea ile görüştüm ancak anlaşamadım ve Fenerbahçe'ye transfer oldum" dedi.

"1 HAFTA ÖNCE CHELSEA'YE İMZA ATIYORDUM"

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich ile görüştüğünü açıklayan efsane futbolcu; "Fenerbahçe'ye imza atmadan bir hafta önce Paris'te Roman Abramovich ve Peter Kenyon ile görüştüm. Anlaşma sağladık. Fakat daha sonra avukatlar arasında sorun çıktı. Bu sebepten dolayı transferim iptal oldu. Futbolda böyle şeyler hep vardır. Tüm anlaşmalar sağlanmıştı. Premier Lig'de harika bir performans gösterirdim. İngiliz futbolu oyunma uygundu" diye belirtti.

2017/2018 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye transfer olan Roberto Carlos, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı 104 maçta 10 gol, 11 asistlik bir performans gösterdi. Brezilyalı yıldız oyuncu Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme sevinci yaşarken, iki kez Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.