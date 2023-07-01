Roberto Carlos, Arda Güler için devreye girecek! Transferi bitirmeye geliyor

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için Barcelona ile Real Madrid arasında bir savaş yaşanırken başkent ekibi Roberto Carlos'u devreye soktu.

Deco, Barcelona için bu hafta İstanbul'u ziyaret etti

Arda Güler yarışına Real Madrid'de katıldı

Emilio Butragueno ve Roberto Carlos devreye girecek

NE OLDU? Barcelona, Arda Güler'i ikna edebilmek için bu hafta Deco'yu İstanbul'a göndermişti. Fenerbahçe ile Katalan devi arasındaki görüşmeler olumlu ilerlerken Arda Güler yarışına Real Madrid'de dahil oldu. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Real Madrid, Arda'nın transferinde yol alabilmek için kulüp efsaneleri Emilio Butragueno ve Roberto Carlos'u İstanbul'a göndermeyi planlıyor.

BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in 2025 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi devam etse de 17,5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi Avrupa kulüplerini harekete geçirdi.

DAHA FAZLASI: Real Madrid, Barcelona'nın yaşadığı mali sıkıntıdan faydalanıp bu yarışta öne geçebilir. Barcelona Başkanı Joan Laporta kulüp için bazı finansal kaynaklar bulsa da Katalan devindeki mali sıkıntı devam ediyor.

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