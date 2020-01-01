Robert Prosinecki: Yeniden Mensah'ı kullanabiliriz

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ziraat Kupası son 16 turu ilk maçında 'ye karşı oynadıkları karşılaşmada iyi bir mücadele verdiklerini belirten Prosinecki, Aytemiz karşısında da aynı mücadeleyi verip sahadan güzel bir sonuçla ayrılacaklarına inandıklarını kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor'un ile oynadığı karşılaşmayı izlediklerini aktaran Prosinecki, "Gerçekten çok iyi bir ekip. Bireysel yetenekli birçok oyuncusu var. Takım olarak da çok iyi oynuyorlar. Çok zorlu bir maç olacak ama biz iyi hazırlandık. Yeni transferlerimizi Fenerbahçe maçında lisansları çıkmadığı için oynatamamıştık. Yeni oyuncularımızın da lisansı hazır. Alanya maçında takımda yer alacaklar. İyi hazırlanıyoruz. Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele ettik. Takım olarak iyi bir performans sergiledik. Alanyaspor maçında da benzer mücadeleyi vererek, iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Bernard Mensah'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili de konuşan Prosinecki, takımın Antalya kampına katıldığını, kulüpte genel manada bir disiplin sorunu olduğunun tespitini yaptığı vurguladı.

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Başarı için disiplinin olmazsa olmaz bir şart olduğunun altını çizen Prosinecki, şöyle devam etti:

"Kulüpte hoca gider, futbolcular gider, başkan gider, herkes değişir fakat kulüp bakidir. Kulüp her zaman burada olacaktır. O yüzden hiç kimse kulübün önünde değildir, kulüpten üstün değildir, kulübün kuralları her zaman geçerlidir. Mensah'la da disiplinle ilgili birkaç sorun yaşadık. Fakat bu onun takımdan tamamen uzak kalacağı anlamına gelmiyor. Eğer bazı konularda düzelmeler olursa yeniden Mensah'ı kullanabiliriz. Mensah'ı tamamen gözden çıkarmış değiliz. Burada işleyişin devam etmesi için, bazı şeylerin rayına oturması için, takımın tekrardan maçlar kazanması için bizim istediğimiz bazı kurallar var"

İyi bir transfer dönemi geçirdiklerini de belirten Prosinecki, transfer görüşmelerinin devam ettiğini ve 2 oyuncuyu daha kadrolarına katabileceklerini sözlerine ekledi.