Robert Prosinecki: Havlu atmadık, savaşmaya devam edeceğiz

Süper Lig'de yedi maçtır kazanamayan Kayserispor'da teknik direktör Prosinecki, ligde kalmak için mücadeleye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Fraport TAV ile 2-2 berabere kalan Hes Kablo 'un teknik direktörü Robert Prosinecki, ligde savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorlayıcı bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

Maçta iki defa öne geçtiklerini hatırlatan Prosinecki, çok fazla gol fırsatları yakaladıklarını ve bunları değerlendiremediklerini vurguladı.

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Daha fazla takım

Kötü bir sonuç aldıklarını anlatan Prosinecki, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazanamadık. Takımın isteği iyiydi. Havlu atmıyoruz kesinlikle. Savaşmaya devam edeceğiz. Savaşıyoruz da. Önümüzdeki maç yine önemli ve belirleyici bir maç olacak. maçı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Prosinecki, ligin sonunda yer aldıkları için takımda öz güven sorununun yaşandığını dile getirdi.

Takımı alt sıralardan kurtaracaklarına inandıklarını vurgulayan Prosinecki, önemli olan ekibin savaşması olduğunu kaydetti.