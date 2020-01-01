Robert Prosinecki: Havlu atmadık, savaşmaya devam edeceğiz
Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, ligde savaşmaya devam edeceklerini söyledi.
Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorlayıcı bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.
Maçta iki defa öne geçtiklerini hatırlatan Prosinecki, çok fazla gol fırsatları yakaladıklarını ve bunları değerlendiremediklerini vurguladı.
Kötü bir sonuç aldıklarını anlatan Prosinecki, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazanamadık. Takımın isteği iyiydi. Havlu atmıyoruz kesinlikle. Savaşmaya devam edeceğiz. Savaşıyoruz da. Önümüzdeki maç yine önemli ve belirleyici bir maç olacak. Denizlispor maçı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Prosinecki, ligin sonunda yer aldıkları için takımda öz güven sorununun yaşandığını dile getirdi.
Takımı alt sıralardan kurtaracaklarına inandıklarını vurgulayan Prosinecki, önemli olan ekibin savaşması olduğunu kaydetti.