Robert Prosinecki: Bu takım savaşmaya devam edecek

Kayserispor Teknik Direktörü, Konyaspor maçında iyi bir performans gösterip 3 puan almak istediklerini söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yukatel maçındaki mücadelesinden dolayı takımını tebrik eden Prosinecki, iyi bir oyun oynadıklarını belirtti.

Denizlispor'dan daha iyi olduklarını ifade eden Prosinecki, şöyle konuştu:

Daha fazla takım

"İyi savaştık, iyi mücadele örneği gösterdik. Öz güven kazanma anlamında önemli oldu. Sadece bir galibiyet bu. Eğer önümüzdeki maçlarda bu puanları alamazsak, pek anlam ifade etmeyecek. O yüzden, bu galibiyetle beraber seriye başlamak istiyoruz, başlamak zorundayız. maçı var önümüzde, çok zorlu olacak. O yüzden çalışmamıza başladık. Konyaspor maçı için iyi hazırlanacağız ve Denizlispor karşısında gösterdiğimiz performansın daha iyisini gösterip 3 puanı alacağız."

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"Bu takım savaşmaya devam edecek"

Üç haftalık periyotta Konyaspor, ve ile oynayacaklarını anlatan Prosinecki, bu sürecin çok zor geçeceğini vurguladı.

Maçlara hafta hafta bakmak gerektiğini belirten Prosinecki, şunları kaydetti:

"Bu üç maç çok zorlu geçecek fakat biz öncelikle içeride oynayacağımız Konyaspor maçına odaklanıyoruz. Takım artık savaşmaya başladı. Oyun mantalitesi değişti. Beraber oynayan, savaşan bir var. Bunu da sahada herkes görüyor. Çoğu şeyi değiştirdik, değiştirmeye devam edeceğiz. Hep diyorum, havlu atmadık. Bu takım havlu atmayacak, savaşmaya devam edecek. Şu an tek odak noktamız içerideki Konyaspor maçı."